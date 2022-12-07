Лучшие в своей профессии

В торжественной церемонии приняли участие министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, представители ведомства, НПП «Атамекен», республиканских объединений работников и работодателей, местных исполнительных органов, социальные партнеры, ветераны труда и победители конкурса.

Открывая мероприятие, Тамара Дуйсенова подчеркнула важную роль трудящихся граждан в процессе модернизации государства и развитии общества.

– Как отметил Глава государства в своем Послании народу Казах­стана, именно трудолюбивые граждане, настоящие профессионалы своего дела укрепляют наше государство. Поэтому важно, чтобы в нашем обществе высоко ценились профессионализм и трудолюбие, – отметила министр.

В этом году более 500 работников приняли участие в республиканском конкурсе «Еңбек жолы», который включает в себя три номинации: «Лучшая трудовая династия», «Лучший наставник работающей молодежи», «Лучший молодой работник производства».

По словам Тамары Дуйсеновой, трудовые династии – символ верности профессии, высокого рабочего мастерства, рабочей чести, фамильной трудовой доблести поколений. Именно трудовые династии создают крепкий фундамент компании, укрепляют корпоративный дух. Благодаря наставникам молодые работники получают помощь и советы, а также необходимую поддержку не только в совершенствовании своих навыков, но и в социализации и взрослении. Молодые и востребованные специалисты – это ключ к развитию и конкурентоспособности Казахстана.

Министр вручила медали «Еңбек ардагері» ветеранам труда Жанаргуль Магуловой, Кабдулману Имамбекову и Кунумбале Баяхметбаевой, обратилась к ним со словами благодарности:

– Вы несете дух истинного наставничества и сегодня продолжаете передавать свой профессиональный и нравственный опыт молодым специалистам, прививая им любовь к труду, к рабочим профессиям, воспитываете у них высокий патриотизм. Те, кто получат сегодня заслуженные награды, будут нести гордо звания ветерана труда и победителей республиканского конкурса «Еңбек жолы».

В номинации «Лучшая трудовая династия» победителем признана династия Тукубаевых из области Абай. Второе место у династии Ковалевых из Восточно-Казахстанской области, третье – у династии Бекмаганбетовых из области Улытау.

Общий трудовой стаж династии Ковалевых насчитывает 381 год! На Ульбинском металлургическом заводе, который выпускает танталовую, бериллиевую, урановую продукцию, трудится уже третье поколение этой семьи.

– История нашей трудовой династии начинается с середины 60-х годов, когда мой тесть прие­хал в Усть-Каменогорск по распределению. Вслед за ним – его братья и сестры с семьями. Я зять главы династии. После службы в армии пришел на завод дозимет­ристом, там познакомился со своей будущей супругой и так влился в династию Ковалевых, – рассказал представитель второго поколения Сергей Михайлович Мехнин, который проработал на заводе 31 год. – Двое моих сыновей также избрали для себя Ульбинский металлургический и даже профессию не поменяли – тоже работают дозиметристами.

Так более 60 лет Ковалевы вносят свой вклад развитие УМЗ, трудятся на благо Казахстана.

Лучшим наставником работающей молодежи признана Людмила Хвостова из Алматы, начальник ОТК и лаборатории завода железобетонных изделий и мостовых конструкций. После окончания Брянского технологического института Людмила Ивановна пришла на завод, чтобы посвятить ему 44 года.

– Когда-то и я начинала свой трудовой путь под опекой наставника. Сейчас на нашем заводе много молодежи, которая приходит после вузов. Молодые специалисты хорошо теоретически подкованы, но им не хватает практики, поэтому их приходится многому учить на месте. Одних – учить, других – переучивать. Для этого у меня даже курс специальных лекций написан. Я с молодыми вожусь, как нянечка с малышами в детском саду, – улыбаясь, говорит Людмила Ивановна.

Второе и третье место в номинации «Лучший наставник работающей молодежи» заняли Ергазы Турлыбеков из Карагандинской области и Жумабай Абдулов из Атырауской области.

Жумабай Абдулов, начальник отдела энергетики НГДУ «Доссормунайгаз» АО «Эмбамунайгаз», участвует в конкурсе второй раз и в этом году стал призером респуб­ликанского тура. Свою трудовую деятельность он начал в 1984 году в должности электромонтера, затем работал мастером, начальником цеха, инженером-энергетиком. Общий трудовой стаж – 38 лет в одной организации.

– Молодые люди сейчас хорошо образованы. Имеют хорошие навыки работы с оборудованием. Они готовы учиться, чтобы добиться успеха в своей профессии. Прислушиваются к советам старших, – говорит Жумабай Нурбайевич, который уже несколько лет работает со студентами и выпускниками Макатского технологического колледжа нефти и газа.

По словам наставников, работать с молодыми специалистами очень ответственно, интересно и одновременно сложно. Наставник должен быть с ними честным и прямолинейным, но при этом уметь находить общий язык, тактично делать замечания, аргументируя их, чтобы не отбить желание работать.

Лучшими молодыми работниками производства стали Наурызбек Дакен из Павлодарской области (первое место), Султан Аукен из Алматинской области (второе место) и Нуркасым Байшуаков из Акмолинской области (третье место).

В рамках мероприятия прошла открытая дискуссионная сессия, в ходе которой обладатели звания «Қазақстанның Еңбек Ері» Серик Акшулаков, Аякул Миразова, Рышат Амренов поделились своим трудовым опытом и ответили на вопросы молодых людей, приехавших из разных регионов Казахстана.

Остается добавить, что рес­публиканский конкурс «Еңбек жолы» среди трудовых династий и работников производства проводится с 2016 года. Его основная задача – создание позитивного общественного мнения о людях труда и условий для формирования новых трудовых династий на предприятиях и в организациях.

В этом году прием заявок начался 1 апреля. В номинации «Лучшая трудовая династия» было подано 163 заявки, в номинации «Лучший наставник работающей молодежи» – 179, в номинации «Лучший молодой работник производства» – 180 зая­вок. Лауреатов конкурса отбирали на заседании республиканской комиссии из числа победителей регионального этапа конкурса. В состав комиссии вошли представители Министерства труда и социальной защиты населения, депутаты Парламента, социальные партнеры, представители НПП «Атамекен» и РГУ «Қоғамдық келісім» Министерства информации и общественного развития.