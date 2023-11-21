Лучших сержантов определили в Вооруженных силах РК

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Состязания сержантов прошли в рамках XIII Всеармейского конкурса на звание «Лучший сержант Вооруженных сил» на базе Военного колледжа имени Шокана Уалиханова Министерства обороны г. Щучинска Акмолинской области. В них приняли участие более 100 военнослужащих в составе 16 команд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что программой были охвачены все аспекты боевой подготовки, касающиеся сержантов и солдат. Помимо теории в нее вошли стрельба из различных положений, бег на разные дистанции, марш-бросок на 10 км в полной экипировке с 15-килограммовым вещмешком, преодоление различных полос препятствий, метание гранат на точность и дальность, подтягивание на перекладине и рукопашный бой.

По итогам состязаний в общекомандном зачете первое место завоевала войсковая часть 32039, на втором месте – Десантно-штурмовые войска, на третьем РгК «Запад».

Лучшим командиром отделения признан младший сержант Дамир Құнанбаев (Управление начальника Тыла), на втором месте – младший сержант Руслан Бекешов (Десантно-штурмовые войска), на третьем – кадет Беглан Темірхан (часть непосредственного подчинения Сухопутных войск).

В категории «лучший сержант взвода» победил гвардии сержант Мұхиядин Сұмағұл (Десантно-штурмовые войска), на второй позиции – сержант 3 класса Руслан Орумбаев (в/ч 32093), на третей – сержант Сәбден Дюсембек (РгК «Астана»).

По результатом конкурса лучшим сержантом роты определен старший сержант Аманжол Дуйсенбаев (войсковая часть 32039), на втором месте – сержант 3 класса Рауан Токтарбеков (Десантно-штурмовые войска), на третьем – старший сержант Нұрболат Әділбек (РгК «Запад»).

Лучшим сержантом батальона назван сержант 2 класса Абылай Серікбаев (РгК «Астана»), на втором месте – сержант 3 класса Аян Егизбаев (РгК «Запад»), на третьем – сержант 3 класса Аматай Қозыбаев (в/ч 32093).

Лучшим сержантом бригады – сержант 2 класса Орынбек Сандыбеков (войсковая часть 32039), сержант 1 класса Жаслан Джамахаев (РгК «Юг»), сержант 1 класса Айдос Калимбаев (РгК «Запад»).

Сержантом-специалистом – сержант Іляс Саметов (Десантно-штурмовые войска), сержант Бақытбек Ауған (Управление начальника Вооружения), сержант Жансерік Қолан (войсковая часть 32093).

Сержантом штабного компонента – старший сержант Еламан Құрмашев (РгК «Запад»). Сержант Сейдахмет Аскар (Десантно-штурмовые войска), сержант Олжас Рашитов (часть непосредственного подчинения Сил воздушной обороны).

Абсолютным победителем конкурса среди всех категорий участников конкурса определен сержант отряда войсковой части 32039 сержант 2-класса Орынбек Сандыбеков. Военнослужащий представлен для награждения министром обороны Республики Казахстан в рамках конкурса «Әскер тарланы».