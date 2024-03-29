Лучший образец формы для олимпийцев выберут казахстанцы

Открытый конкурс на разработку концепции дизайна экипировки национальной сборной к летним Играм в Париже объявлен министерством туризма и спорта, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Минтуризма

Казахстанцам предложили проголосовать за лучший образец формы национальной олимпийской сборной. Ознакомиться с шестью вариантами экипировки можно на официальном сайте дирекции развития спорта.

По данным Минтуризма, отобраны концепции дизайна парадной, спортивной формы и экипировки национальной сборной РК на летних Олимпийских играх в Париже. 28 февраля был объявлен открытый конкурс на разработку концепции дизайна экипировки национальной сборной к летней Олимпиаде в Париже.