Лучший образец формы для олимпийцев выберут казахстанцы

Спорт
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Дана Аменова
Корреспондент

Открытый конкурс на разработку концепции дизайна экипировки национальной сборной к летним Играм в Париже объявлен министерством туризма и спорта, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Минтуризма

Казахстанцам предложили проголосовать за лучший образец формы национальной олимпийской сборной. Ознакомиться с шестью вариантами экипировки можно на официальном сайте дирекции развития спорта.

По данным Минтуризма, отобраны концепции дизайна парадной, спортивной формы и экипировки национальной сборной РК на летних Олимпийских играх в Париже. 28 февраля был объявлен открытый конкурс на разработку концепции дизайна экипировки национальной сборной к летней Олимпиаде в Париже.

«По итогам заседания комиссии отобраны шесть работ. Предлагаем вашему вниманию образцы этих эскизов. Затем вы можете проголосовать за понравившийся вариант и оставить отзыв. При подготовке вышеуказанных работ были учтены все инструкции Международного Олимпийского Комитета по форме каждой команды НОК. С учетом результатов голосования комиссия вынесет окончательное решение на пленарном заседании», — говорится в официальном сообщении ведомства.

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