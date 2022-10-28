Лучшую пресс-службу года определили в Казахстане

В рамках медиа-недели Astana Media Week-2022 министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали принял участие в торжественном награждении пресс-служб и пресс-секретарей государственных органов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

В ходе мероприятия состоялось награждение профильного подразделения Министерства иностранных дел Республики Казахстан в номинации «Лучшая пресс-служба года».

Победитель в номинации был определен в результате опроса журналистов.

Также за вклад в развитие медиасферы награждены нагрудным знаком «Ақпарат саласының үздігі» — пресс-секретарь Министерства здравоохранения Асель Артакшинова, пресс-секретарь Министерства энергетики Жансая Хамитқызы, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айбек Смадияров, пресс-секретарь аппарата акима Карагандинской области Марина Шаповалова.