Любительский челлендж-заплыв состоялся в Бурабае Статьи 23 июля 2024 г. 0:31 282 Раушан Утеулина собственный корреспондент по Акмолинской области Состязание на воде организовано ОО «Спорт, здоровье и экология» и ТОО «Бурабай даму» УДП РК. С каждым годом челлендж-заплыв становится все более популярным среди казахстанцев. фото пресс-службы ТОО «Бурабай даму» – Мы с нашими партнерами проводим это мероприятие ежегодно для популяризации туризма и массового спорта в регионе. Заплыв на озере Боровое всегда привлекает большое число пловцов. В этом году на наше приглашение откликнулись и приехали более 300 человек, – сказал заместитель генерального директора ТОО «Бурабай даму» Шынгыс Оразалин. Заплыв PikeMan по озеру с соблюдением всех мер безопасности организовали как для новичков и детей, так и для опытных пловцов. Дистанция для всех составила три километра. Один из участников заплыва Алексей Ниненко из Астаны посетил курорт Бурабай впервые. – Настрой отличный! Конечно же, рассчитываю на победу, – улыбаясь, готовился он к старту. Среди мужчин первым одолел дистанцию, оставив позади всех соперников, пловец Станислав Редько. Его результат 42 минуты 39 секунд. Среди женщин победила Александра Силина с результатом 61 минута 10 секунд. #Бурабай #заплыв #челлендж-заплыв #PikeMan