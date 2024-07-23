Любительский челлендж-заплыв состоялся в Бурабае

– Мы с нашими партнерами проводим это мероприятие ежегодно для популяризации туризма и массового спорта в регионе. Заплыв на озере Боровое всегда привлекает большое число пловцов. В этом году на наше приглашение откликнулись и приехали более 300 человек, – сказал заместитель генерального директора ТОО «Бурабай даму» Шынгыс Оразалин.

Заплыв PikeMan по озеру с соблюдением всех мер безо­пасности организовали как для новичков и детей, так и для опытных пловцов. Дис­танция для всех составила три километра.

Один из участников заплыва Алексей Ниненко из Астаны посетил курорт Бурабай впервые.

– Настрой отличный! Конечно же, рассчитываю на победу, – улыбаясь, готовился он к старту.

Среди мужчин первым одолел дистанцию, оставив позади всех соперников, пловец Станислав Редько. Его результат 42 минуты 39 секунд. Среди женщин победила Александра Силина с результатом 61 минута 10 секунд.