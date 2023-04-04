Смаилов рассказал о планах по ужесточению ответственности за незаконный вывоз ГСМ за границу

Правительство, Экономика, Энергетика, Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Как отметил премьер, доходит до того, что на машины устанавливают дополнительные топливные баки, а частники вывозят топливо даже в канистрах.

Пресс-служба Правительства РК

Отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства, премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал о планах по ужесточению ответственности за незаконный вывоз ГСМ за границу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Премьер-министр отметил, что нелегальному вывозу казахстанского топлива в соседние страны способствует конъюнктура мирового рынка.

«В соседних странах цены на дизельное топливо и бензин заметно выше. Когда экономика открытая, происходят перетоки товаров в ту страну, где товары дороже. Конечно, мы можем закрыть границу. В принципе, у нас действует запрет на вывоз ГСМ железнодорожным и автомобильным транспортом. Это также оказывает серьезное сдерживающее влияние. Если бы такого запрета не было, то отток горюче-смазочных материалов был бы на порядок больше, чем сегодня. Но хочу сказать, что любые запретительные меры могут дать лишь временный эффект, в долгосрочном плане они не эффективны», - сказал Алихан Смаилов.

При этом он добавил, что в настоящее время на границе регулярно пресекаются попытки нелегального вывоза топлива.

«Доходит до того, что на машины устанавливают дополнительные топливные баки, частники вывозят топливо даже в канистрах. Конечно, можно всех штрафовать, привлекать к ответственности. И мы это будем делать, вносить изменения в законодательство, направленные на ужесточение ответственности. Вместе с тем нам нужно снижать экономические стимулы для незаконной деятельности, то есть, сокращать диспаритет цен», - подчеркнул премьер-министр.

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