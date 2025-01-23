Made только in KZ

Представляя проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам определения страны происхождения товаров», депутат Мажилиса Дюсенбай Турганов отметил, что основной его целью является внедрение реестра, что позволит правильно идентифицировать реальных казахстанских товаропроизводителей, обеспечить единую точку доступа к информации о них и о производимых ими товарах, а также повысит адресность мер господдержки. Он направлен на снижение зависимос­ти от импортных товаров, соз­дание производственного цикла с высоким уровнем локализации, поставку современных технологий, их трансферт и локализацию новых производств.

В настоящее время действует три вида сертификатов: «СТ-КЗ», индустриальный сертификат и экспортный сертификат о происхождении товаров. Все эти сертификаты выдаются Нацио­нальной палатой предпринимателей «Атамекен». В рамках законопроекта планируется внедрение реестра казахстанских производителей товаров, который будет объединять все действующие реестры производителей и функционально заменит «СТ-КЗ» и индустриальные сертификаты.

– В настоящее время процесс сертификации требует значительных временных и финансовых затрат, это может быть затруднительно для малого и среднего бизнеса. Выдача данных сертификатов осуществляется на возмездной основе на основании заключения частных экспертов. Предлагаемым же реестром включение предприятий осуществляется на безвозмездной основе с отсутствием ограничения по срокам нахождения в нем, что сэкономит время и средства для бизнеса. Разрабатываемый реестр направлен на совершенствование системы подтверждения производства товаров, учитывая выявление недос­татков, связанных с процедурой выдачи «СТ-КЗ» и индустриальных сертификатов, – пояснил мажилисмен.

Чем же не устраивает разработчиков имеющийся сертификат «СТ-КЗ»?

Отвечая на этот вопрос, депутат Турганов был тактичен и отметил, что процесс сертификации «СТ-КЗ» характеризуется высоким уровнем влияния человеческого фактора, а также отсутствием интеграции с государственными информационными системами и единой базой данных производителей. То есть имеющиеся на данный момент процедуры сертификации товаров очень даже могут «закрыть глаза» на то, сделан товар в Казахстане или завезен из-за рубежа и выдан за казахстанский.

– Эти недостатки создают рис­ки для объективности и прозрачности сертификационных процедур. Новый реестр будет являться полноценной информационной системой, которая будет интегрирована с госорганами, информсистемами, содержащими требуемые документы для экспертизы. Введение реестра сведет к минимуму контакты между заявителем и админист­ратором. В рамках разработки реестра предлагается переход от частной к государственной экспертизе, с привлечением представителей бизнеса. Уполномоченным государственным органом, ответственным за ведение реестра, является Министерство промышленности и строительства, – сказал Дюсенбай Турганов.

К слову, в настоящее время функционирует ряд различных реестров – реестр «Самрук-Ка­зына», реестр отечественных производителей товаров мебельной продукции, реестр отечественных производителей товаров по выданным индустриальным сертификатам, интернет-портал казахстанского содержания и так далее. Всего их семь.

– Внедрение реестра позволит создать единую точку доступа к актуальной информации о действующих товаропроизводителях, – отметил мажилисмен.

В ходе обсуждения норм депутаты согласились с тем, что необходимость их введения наз­рела уже давно.

– Я думаю, важность этого закона мы все понимаем. Под видом поддержки отечественных производителей иногда разные компании завозят готовую продукцию, оформляют ее как отечественную, это повышает стоимость, деньги уходят в «темные» обороты, и, по сути, мы сами себя обманываем. Я во время поездок по регионам встречался и с производителями обуви, и с производителями одежды. Сотрудники швейной фабрики признавались, что самые лучшие условия для них были во время пандемии, когда границы были закрыты и в страну не поступали псевдоотечественные товары. Тогда все отечественные «производители», кто имел сертификаты, ушли с рынка, потому что не могли из Китая завозить. Как только границы открылись, так оказалось, что они снова начали «производить», но на самом деле завозят готовую продукцию. Производители обуви говорят то же самое, – поделился депутат Мажилиса Мурат Абенов.

По его данным, КНР отправила в Казахстан заготовок для производства обуви на 3–4 млн долларов.

– Под видом «полуфабрикатов» завозят готовую обувь. Если мы не наладим порядок на границе, как мы сможем обеспечить порядок потом? – констатировал мажилисмен и спросил, есть ли какая-либо ответственность для тех, кто будет выдавать поддельные сертификаты.

По словам Дюсенбая Турганова, на сегодняшний день пре­дусмотрена ответственность и экспертов, и НПП «Атамекен» по выдаче «CT-KZ» и экспортных сертификатов псевдоотечественным производителям. По индустриальным сертификатам в КоАПе никакой ответственности пока не пре­дусмотрено.

По итогам обсуждения депутаты приняли решение одобрить законопроект в первом чтении.

Второе чтение прошел Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы в резерве и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов». В ходе работы над ним мажилисмены внесли около 100 поп­равок, в том числе в 6 кодексов и 14 законов.

Руководитель рабочей группы Ермурат Бапи отметил, что разработанные поправки позволят пополнить воинские части подготовленными кадрами по территориальному принципу и создать резервные силы, готовые к боевым действиям.

Еще один блок поправок, внесенных депутатами, касается трудовых отношений и социального обеспечения военных резервис­тов. Также введены нормы, регулирующие отчисления и взносы на их обязательное социальное медицинское страхование. Кроме того, внесены поправки, касающиеся уголовной ответственности военнослужащего в резерве как субъекта воинского уголовного правонарушения, и ряд других.

В части перераспределения функций госорганов данным законом вносятся поправки по передаче функции по проведению гидрогеолого-мелиоративного мониторинга орошаемых земель из Министерства сельского хозяйства в Министерство водных ресурсов и ирригации, а также нормы по внедрению передовых водосберегающих технологий.

Мажилис также в ходе заседания ратифицировал Соглашение между правительствами Казах­стана и Турции о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, подписанное 10 мая 2022 года в городе Анкаре. Его депутатам представил и. о. министра сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы.

– Соглашением учтены основные моменты взаимного сотрудничества, необходимые для обеспечения благоприятной фитосанитарной безопасности наших стран при перемещении подкарантинной продукции. Это осуществление сотрудничества между научными организациями по карантину растений в части обмена опытом исследований и диагностирования, обмен информацией о новых нормативных правовых актах в области карантина растений и национальных перечней карантинных вредных организмов. Также оговорены вопросы требований в отношении ввозимых партий подкарантинной продукции, сопровождающих документов и условия транзита перемещаемых грузов, – сообщил докладчик.