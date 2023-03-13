Макияж вместо веника

Такой сюрприз коммунальщицам подготовил акимат Енбекшинского района, заблаговременно обсудив акцию с владельцами салонов красоты. Там поддержали идею, согласившись бесплатно обслужить женщин, от которых зависит красота и чистота городских улиц. В общей сложности к акции подключились десять салонов красоты.

Конечно, сами сотрудницы коммунальных предприятий сразу не поверили, что на машине район­ного акимата их хотят увезти наводить красоту. Сочли это за какой-то розыгрыш. А когда оказались в руках стилистов, парикмахеров и мастеров маникюра, только и успевали пересаживаться с кресла на кресло, чтобы обслужиться по полной программе. Когда еще будет такая возможность в рабочее время сделать стрижку, маникюр, педикюр и даже макияж?!

В общей сложности три десятка сотрудниц коммунальных предприятий неожиданно для себя 8 Марта не только получили цветы в подарок, но и вернулись с работы домой не уставшими, а при полном параде. Идея необычной акции принадлежит акиму района.