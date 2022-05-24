Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании "Формулы-1"

Двойная победа «Ред Булл»

Пилот австрийской команды «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании.

Второе место на очередном этапе самой знаменитой автогонки мира «Формула-1» занял товарищ Ферстаппена по команде мексиканский гонщик Серхио Перес. Тройку сильнейших в этот раз замкнул гонщик немецкого автоконцерна «Мерседес» британец Джордж Расселл. Отметим, что в этот день не повезло пилоту «Феррари» монегаску Шарлю Леклеру, который уверенно лидировал после старта, но сошел из-за технических проблем с машиной.

Победа в гонке Гран-при Испании принесла сразу несколько личных побед концерна «Ред Булл» над итальянским «Феррари». Так, Макс Ферстаппен теперь официально вышел на первое мес­то в личном зачете сезона-2022, опередив Шарля Леклера на 6 очков. Сменился лидер и в Кубке конструкторов: благодаря победному дублю Ферстаппена и Переса в Барселоне «Ред Булл» опережает «Феррари» на 26 очков.

Обычно не самый зрелищный Гран-при Испании сейчас получился весьма непредсказуемым: никто не ожидал, что очень быст­рые машины «Феррари» побьет именно «Ред Булл». При этом пока рано говорить, что австрийцы перехватили инициативу в борьбе за чемпионство – итальянцы еще не сказали последнего слова.

Шарль Леклер в Барселоне очень быстро вырвался вперед, в какой-то момент опережая Макса Ферстаппена на целых 3,3 секунды (для автогонок это много), и мог вполне выиграть... если бы не злосчастная поломка. Но есть уверенность, что пилот из Монако наверстает упущенное уже в ближайшее время. Об этом говорит хотя бы тот факт, что у «Феррари» поломка в Испании на новой машине была первой, в то время как у «Ред Булл» боллиды выходили из строя уже трижды. Технические проблемы способны перечеркнуть преимущество на определенном этапе, но не должны сыграть отрицательно глобально.

На данный момент в личном зачете Макс Ферстаппен имеет на своем счету 110 очков, а Шарль Леклер – 104. В тройку лидеров после Гран-при Испании вошел и Серхио Перес, у которого сейчас 84 очка, а на четвертом месте расположился Джордж Расселл с 74. В десятку лучших пилотов сейчас также входят: испанец Карлос Сайнс («Феррари») – 65, британец Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 46, британец Ландо Норрис («Макларен») – 39, финн Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 38, француз Эстебан Окон («Альпин») – 30 и датчанин Кевин Магнуссен («Хаас») – 15.

Кстати, победа в Барселоне стала для Макса Ферстаппена 24-й в карьере. По этому показателю нидерландец догнал пятикратного чемпиона мира Хуана-Мануэля Фанхио и теперь делит с ним 11-е место. Но ему еще далеко до побед выдающейся тройки пилотов. Так, у Льюиса Хэмилтона 103 победы, у Михаэля Шумахера – 91, а у Себастьяна Феттеля – 53.

Что касается рейтинга в Кубке конструкторов, то сейчас у располагающегося на первом месте «Ред Булла» 194 очка, у «Феррари» – 169, а у «Мерседеса» – 120. За ними следуют британский «Макларен» – 50, швейцарская «Альфа Ромео» – 39, французский «Альпин» – 34, итальянская «Альфа Таури» – 17, американский «Хаас» – 15 и далее две британские фирмы – «Астон Мартин» с шестью очками и «Уиль­ямс» с тремя.