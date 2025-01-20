Малолетний «водитель» совершил смертельное ДТП в Атырау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Атырау подросток за рулем автомобиля попал в ДТП, в результате которого погиб пассажир, передает корреспондент Kazpravda.kz

Сообщается, что ночью на трассе Атырау - Дамба произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей ВАЗ-2170 под управлением подростка 2007 года рождения и Toyota Camry под управлением водителя 2000 года рождения.

«В результате столкновения пассажир ВАЗ-2170, подросток 2009 года рождения, скончался на месте происшествия, а также один пассажир и водитель были доставлены в больницу. Проводится комплекс следственных действий», – рассказали в ДП региона.

В полиции призвали не допускать вождения автомобиля подростками и их нахождения без присмотра в ночное время.