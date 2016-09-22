​Марат КАРИМОВ: Все инвестиционные планы КПО будут реализованы

Как себя чувствует компания в условиях падения мировых цен на нефть? На этот и другие вопросы мы попросили ответить заместителя генерального директора компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг» (КПО) Марата Каримова.

– Очевидно, изменившаяся конъюнктура на мировых рынках заставила нас скорректировать свои планы и производственные программы, – говорит М. Каримов. – Мы понимаем, что нам необходимо мобилизовать внутренние резервы, пересмотреть и оптимизировать структуру затрат. Однако мы надеемся, что все инвестиционные планы будут своевременно реализованы.

– Марат Шайдоллаевич, расскажите подробнее, как компания строит свои взаимоотношения с местными поставщиками и каким образом казахстанский производитель может стать подрядчиком или поставщиком КПО?

– С момента подписания окончательного соглашения о разделе продукции в 1997 году общая стоимость контрактов, заключенных консорциумом с казахстанскими компаниями, превысила 5,7 миллиарда долларов. По результатам первого полугодия 2016 года местное содержание в Карачаганакском проекте составило более 49% от всех затрат на закупки, или 280 миллионов долларов в денежном эквиваленте.

Такие высокие показатели являются результатом программы КПО по развитию местного содержания. Мы оказываем содействие местным компаниям в получении сертификатов ISO по управлению качеством, в области охраны и безопаснос­ти труда, окружающей среды, технических стандартов API и ASMЕ и управлению проектами, тем самым повышая их конкурентоспособность.

Требования в отношении местного содержания распространяются и на зарубежных подрядчиков. В условия контрактов закладываются обязательства по соблюдению требований местного содержания, передаче опыта и технологий, содействию в повышении квалификации местного персонала. Могу привести ряд примеров из инициатив КПО, реализуемых в последнее время. В результате переговоров в обмен на инвес­тиционное обязательство по строительству завода по нарезке трубных соединений премиум-класса на территории Казах­стана с объемом инвестиций в 40 миллионов долларов было утверждено продление контракта в пользу фирмы «Тенарис». Также успешно реализуются ранее подписанные меморандумы о взаимопонимании с General Electric и Аксайским индустриальным парком.

На данный момент КПО проводит реализацию пилотных ранних тендеров на поставку средств индивидуальной защиты, ограждения по международным стандартам и размещение пробных заказов на поставку каустической соды, тампонажного цемента, буровых долот и барита. Обязательным условием раннего тендера и пробного заказа является производство данного товара на территории Казахстана.

Хотелось бы отметить, что КПО открыто предоставляет доступ к своим годовым, среднесрочным и долгосрочным планам по закупкам товаров, работ и услуг на официальном сайте компании. Надеемся, что данная информация предоставляет возможность казахстанским фирмам заранее принять решение о налаживании выпуска необходимых для КПО товаров, работ и услуг и стать нашим долгосрочным поставщиком. Любая компания, желаю­щая работать с КПО, должна зарегистрироваться в нашей базе данных поставщиков. Для этого необходимо заполнить анкету предварительной оценки поставщиков на сайте КПО. Компания, успешно прошедшая предварительную оценку, вносится в базу данных КПО, о чем посредством обратной связи мы информируем поставщика. На сегодня в нашей базе данных зарегистрированы порядка 3 800 местных компаний. Оценка и регистрация позволяют включить компанию в список отобранных поставщиков и в список участников дальнейших тендерных торгов.

– Инициированная Президентом Казахстана программа «Зеленый мост» направлена на создание международного партнерства и механизмов трансферта «зеленых» знаний, инноваций и технологий. Каким образом встраивается в эту политику такое масштабное промышленное производство, как Карачаганак?

– Осуществляя производственную деятельность на мировом уровне, КПО остается приверженной достижению самых высоких стандартов в области охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды. Одним из самых важных обязательств КПО является применение лучших экологических практик, способствующих устойчивому развитию региона и страны в целом. Особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на снижение выбросов загрязняющих веществ, утилизацию отходов и внедрение новых технологий. Показатель утилизации газа на Карачаганаке составляет 99,81%, что является достижением мирового уровня. Карачаганак – одно из первых в мире месторождений, успешно внедрившее технологию обратной закачки газа в пласт, что предоставляет значительные экологические преимущества.

Соответствие самым высоким стандартам всегда было для нас основным принципом работы. Например, электрогенераторы на Карачаганакском перерабатывающем комплексе оборудованы системой сухого сгорания, что делает их одной из самых экологически чистых электростанций. На Карачаганаке в течение нескольких лет успешно используется экологически чистая технология «зеленой горелки», которая исключает выбросы вредных микрочастиц в атмосферу во время испытания скважин. Основной ее принцип состоит в закачивании воздуха компрессорами в зону горения, тем самым способствуя более эффективному сжиганию газа при полном отсутствии сажи.

В рамках Киотского протокола КПО приняла на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов, которые считаются одной из основных причин глобального изменения климата. Сравнительный анализ, проведенный с использованием данных Международной ассоциа­ции нефтегазовых компаний, подтверждает, что на данный момент на Карачаганаке на единицу добычи углеводородного сырья этот показатель на 20% ниже, чем среднестатистический в Европе, и почти на две трети ниже среднемирового уровня.

В текущем году в компании независимой третьей стороной был проведен энергоаудит. По его результатам удельный расход топливно-энергетичес­ких ресурсов в КПО составляет 2,4% от добытой продукции, что определяет КПО как энергоэффективный комплекс нефтегазовой отрасли, поскольку данный показатель в мире составляет от 2 до 6%.

В реализацию природоохранных мероприятий за последнее десятилетие КПО инвестировала около 315 миллионов долларов. Защитные меры касаются не только производственной сферы, но и охраны флоры и фауны региона. Стратегия инвесторов Карачаганака соответствует целям «зеленой» экономики, построение которой Президент Нурсултан Назарбаев назвал одним из основных приоритетов государственной политики.

– В конце прошлого года начался переезд жителей села Березовка в многоквартирный дом в Аксае. Это проект, который реализуется руководством Западно-Казахстанской области при финансовом участии КПО. Не могли бы вы рассказать о нем подробнее?

– В мае 2015 года Правительством Республики Казахстан был утвержден новый проект расчетной санитарно-защитной зоны вокруг Карачаганакского месторождения. Компания КПО поддержала это решение, содействующее дальнейшему освоению мес­торождения. В пределы новой расчетной санитарно-защитной зоны попадают села Березовка и Бестау, в связи с чем и был разработан план по переселению местных жителей. КПО и компании-партнеры по Карачаганакскому проекту оказывают необходимое содействие местным органам власти в планировании и успешной реализации проекта переселения. Компания привлекла ведущих международных экспертов с тем, чтобы данный процесс прошел в соответствии с требованиями самых передовых международных стандартов.

В настоящий момент идет реа­лизация второго этапа проекта переселения поселков Березовка и Бестау. В городе Аксае ведется строительство двух многоквартирных домов в микрорайоне «Карачаганак-1», а в микрорайо­не «Аралтал» – ста домов с приуса­дебными участками и хозяйственными постройками. К новому жилью будут подведены все необходимые коммуникации: газ, электричество и вода. Будет проложена дорога, построены детский сад в микрорайоне «Карачаганак-1» и школа в мик­рорайоне «Аралтал». В целом в рамках второго этапа проекта будут переселены 372 семьи.

– Необходимым условием устойчивого развития любой компании является сотрудничество с местным сообществом. Как в этом плане обстоят дела у КПО?

– Компания реализует множество крупных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры Западно-Казахстанской области. На сегодня общий объем инвестиций, направленных на эти цели, превысил 300 миллионов долларов. Ежегодно на реализацию социально-инфраструктурных проектов выделяется 20 миллионов долларов. В течение последних трех лет ежегодно было дополнительно выделено 10 миллио­нов долларов для реализации аналогичных проектов в Бурлинском районе.

– В нынешнем году наша респуб­лика празднует 25-летие Независимости. Что бы вы пожелали казахстанцам?

– Независимость – это фундаментальная ценность, которая позволяет нам самостоятельно определять свою судьбу. Сегодня мы исполняем свою историческую миссию – строим независимый, процветающий, политически стабильный Казахстан. За четверть века у нас созданы сильное государство, новая экономика и единое общество, где главная ценность – люди, которые своим трудом, бережным отношением к истории и традициям прославляют родную землю. Сейчас подрастает новое поколение, впитавшее дух свободы, успеха и победы, которое своими творческими и трудовыми достижениями прославляет наш Казахстан!

Желаю каждому дому и каж­дому казахстанцу здоровья и благополучия, достатка, спокойствия и мирного неба!