Маска, я вас знаю

Коронавируса нет, а истерия есть

Ни один казахстанец не заразился коронавирусом, но это не успокоило жителей столицы, которые на волне панических слухов ринулись скупать медицинские маски в надежде с их помощью уберечься от опасной инфекции. А ведь они – далеко не панацея. Есть более надежные способы сохранить здоровье.

...Мы специально прошлись по аптекам столицы. В шести из десяти медицинских масок в продаже не оказалось. Причем сами аптекари жаловались на дефицит. Провизоры признаются: такого ажиотажа вокруг данного изделия никогда не было. Покупатели просят сразу по 100–200 штук, однако сейчас, даже если средства защиты появляются, их продают не более 20–50 единиц в одни руки.

Чаще всего в аптеках сегодня имеются в наличии примитивные бумажные маски по 20 тенге. Как позже пояснила специалист, они годны разве что для самоуспокоения, так как не покрывают даже половины лица, и их трудно носить долгое время.

Трехслойные медицинские мас­ки нашлись только в двух аптеках, и то нам сообщили, что это последние, и запасов на складе нет. Удалось найти и маску-рес­пиратор, однако ее стоимость просто ошеломила – 650 тенге за штуку. А ведь менять такие средства рекомендуется в лучшем случае каждые 8 часов.

Интерес завел нас даже в строи­тельный магазин, где мы с удивлением узнали: у них закончились респираторы, обычно приобретае­мые для строительных работ. Здесь тоже не припомнят дефицита на данный товар. При этом продавец в разговоре подчеркнула: раньше защитные маски каждый делал дома сам из обычной марли.

Справедливости ради стоит отметить, что опрос в социальных сетях разделил город на тех, кто не испытывал труднос­ти с покупкой этого средства защиты, и тех, кто так и не смог отыскать его в аптеках столицы. Однако даже на портале единой справочной службы аптек медицинские маски значились далеко не в каждой лекарственной точке.

Один из провизоров в разговоре проронила, что, мол, большую партию средств защиты, по ее сведениям, закупили россияне. О том, что «некоторые наши предприниматели, проявляя несознательность, начали большими партиями скупать маски на рынке у дистрибьютеров и даже у аптек и переправлять их в КНР, где действительно в них есть большая потребность», говорил и министр здравоохранения.

Елжан Биртанов на брифинге в СЦК подтвердил факты перебоев с наличием медицинских масок в регионах и попросил не создавать ажиотаж вокруг этих изделий, заверив, что для нужд санитарной службы и медицинских организаций зарезервирован дополнительный объем. Чтобы снять риск дефицита индивидуальных средств антивирусной защиты на рынке, было даже принято решение о запрете их продажи за границу.

Предупрежден – значит вооружен

С теми несколькими видами масок, которые удалось приоб­рести, мы отправились в городскую инфекционную больницу. Заведую­щая кафедрой инфекционных болезней НАО «Медицинский университет «Астана» Шолпан Кулжанова рассказала об эффективности каждой из них, а также дала ряд полезных рекомендаций.

Итак, применение одноразовых медицинских масок может ограничить распространение гриппа и ОРВИ, к которым относится и коронавирус нового типа. Они частично защищают от вирусов и микробов при чихании, дыхании, кашле. Однако степень защиты, которую дает данное изделие здоровым людям, относительно невысока.

Когда больной человек кашляет или чихает, из его организма выделяются микроскопические капли слизи, содержащие тысячи бактерий и вирусов. При этом заразиться от него можно, не только вдыхая воздух, но и соприкасаясь с поверхностями, на которые попала зараза.

– Маска не способна задержать каждую микроскопическую час­тицу вируса, но задержит мелкие капли слюны и слизи, конденсата, который образуется при выдыхании воздуха. За счет этого снижается концентрация вирусов, попадающих от больного в организм незараженного человека. А чем меньше вирусов попадет, тем выше шансы, что иммунитет с ними справится. Но ни одна маска на 100% не может защитить от заражения, – утверж­дает Шолпан Кулжанова.

По рекомендации Всемирной организации здравоохранения, носить медицинскую маску нужно прежде всего тем, кто уже заболел, чтобы не распространять инфекцию, и тем, кто непосредственно контактирует с больными. В мире даже есть такое правило: лучше отдай маску больному, чтобы повысить эффективность профилактики.

Здоровым людям нет необходимости носить маску, утверждает инфекционист. Заболевшие же должны соблюдать правила рес­пираторного этикета: надевать маску при первых симптомах простуды. А также ограничивать прямой контакт, то есть не здороваться за руку, не обниматься. По возможности же лучше вообще остаться дома.

Современная одноразовая медицинская маска состоит из двух или трех слоев нетканого материала, обладающего фильтрую­щим и водоотталкивающим свойствами. На лице крепится благодаря эластичным петлям. Плотнее всего к лицу прилегают маски, внутрь которых вшиты пластиковые или алюминиевые пластины.

Главный минус традиционных масок, по мнению специалиста, это довольно большая зона, где нет плотного прилегания к лицу. Из-за этого немалая часть воздуха (с выделениями больных) попадает в органы дыхания в обход ткани.

Носить повязки нужно только в закрытых помещениях, где повышен риск заражения коронавирусом, гриппом, ОРВИ, – это аэропорты, поликлиники, больницы. Не будет лишним предохраниться и, к примеру, в переполненном автобусе с множеством чихающих, кашляющих людей.

Большой ошибкой специалист назвала привычку надевать мас­ку на улице.

– Не стоит этого делать. На открытом воздухе вирусы и так быст­ро гибнут. А маска при ходьбе ограничивает доступ кислорода, затрудняет дыхание, у больного может начаться головокружение и одышка. К тому же даже здоровый может быть носителем вируса, и при маске, надетой на улице, он будет вдыхать болезнетворные клетки из собственного дыхания, – пояснила специалист.

Как правильно носить маску? Во-первых, следует тщательно ее развернуть для более плотного прилегания к лицу. Если в изделие вшито крепление в области носа, плотно подгоняем его. Расправляем маску так, чтобы она закрывала нос, рот и подбородок.

Если маска намокла от кашля, чихания или дыхания, ее следует заменить немедленно. В остальных случаях – не позднее чем через 2 часа. Считается, что восстановить защитные свойства одноразовой медицинской маски нельзя никаким из известных способов стерилизации. Маску нельзя выстирать, высушить и использовать снова. Ее необходимо выбросить. И, кстати, желательно в отдельный целлофановый пакет.

Профилактика важнее

Медицинская маска-респиратор способна защищать от проникновения инфекции на протяжении 8 часов, уверяют производители. Стоит она в разы дороже обычных – 650 тенге и выше. Выше и ее эффективность, потому что она плотно прилегает к лицу. Противоаэрозольные респираторы с самой низкой степенью защиты эффективнее любой маски минимум на треть.

Используют их в основном врачи, но сейчас из-за вспышки в мире коронавируса спрос на них среди обычных людей вырос.

Надо знать, что маска-респиратор подбирается в соответствии с размерами головы, должна быть надежно зафиксирована, но без давления на затылок и лицо. Если изделие использует мужчина, он должен быть тщательно выбрит.

Респираторы бывают трех степеней защиты, их главное отличие от масок, как уже было сказано, герметичность. В аптеке мы нашли лишь респиратор класса защиты FFP1, эффективность которого составляет 60–80%.

Шолпан Кулжанова про­демонст­рировала респиратор класса защиты FFP2⁄№ 95 (эффективность фильтрации 95%, протечка не более 8% поступае­мого воздуха). Такие изделия используются в очагах особо опасных инфекций, как, например, сейчас в Китае.

– Маски-респираторы обеспечивают более высокую степень защиты, однако отдельные микроскопические частицы с вирусами в любом случае будут проникать через материал, их неспособно задержать даже изделие с самой высокой степенью защиты, но при этом риск заражения, безусловно, снижается, – отмечает инфекционист. – Для профилактики ОРВИ, гриппа и при единичных случаях завоза коронавируса использовать респираторы нет необходимости. Тем более что у этих изделий есть серьезный минус. Они ощутимо затрудняют дыхание и поэтому могут быть противопоказаны людям с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистыми болезнями.

В общем, ни маски, ни респираторы все еще нельзя назвать самым надежным способом защиты, и тот факт, что вы их носите, не означает абсолютной безопас­ности. Поэтому нужно следовать и другим методам защиты. Это термическая обработка пищи, частое мытье рук, избегание мест скопления людей.

Ведь даже в маске мы можем подхватить инфекцию. Например, заболевший прикрыл рот рукой, когда кашлял или чихал, затем взялся за поручень, за который позже возьмется здоровый человек. Дальше очень легко перенести инфекцию с руки на слизистую – достаточно коснуться лица.

Маски защищают наш нос и рот, но они все еще оставляют открытыми глаза, а ведь вирус может передаваться и через них. При контакте с больными коронавирусной инфекцией, помимо специальных костюмов, перчаток и респираторов, необходимо использовать очки или пластиковые защитные маски. Очки должны соответствовать контурам лица пользователя и быть совместимы с респиратором.

– Есть и другие, не менее дейст­венные способы защиты от болезней. Во-первых, держитесь подальше от больных людей, особенно от тех, кто кашляет или чихает. Во-вторых, если вы не будете час­то касаться лица руками, то минимизируете передачу микробов. Наконец, никогда не забывайте про мытье рук. Это лучший способ защититься от любого вируса, – говорит Шолпан Кулжанова.

Не помешает и забота о собственном иммунитете, ведь опас­ную заразу скорее подцепит тот, кто в целом испытывает недомогание.

Способов поднятия иммунитета множество – это и полезное питание, и витамины, и прогулки на свежем воздухе. В целом, считает заведующая кафедрой, большая санитарно-просветительская работа, которая сегодня ведется в связи с распространением коронавируса, положительно скажется и в отношении профилактики всех острых респираторных вирусных инфекций, о которых мы не должны забывать.