Во Дворце Независимости состоялось расширенное заседание Совета по взаимодействию с маслихатами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: пресс-служба Сената

На секционных и пленарной сессиях депутаты Парламента и маслихатов, члены Правительства, зарубежные и казахстанские эксперты обсудили задачи, обозначенные Главой государства на II республиканском форуме депутатов маслихата и на IV заседании Национального курултая. Речь также шла о важности дальнейшей активизации взаимодействия сенаторов с депутатами маслихата, решении актуальных вопросов деятельности местных представительных органов и содействии развитию регионов.

Приветствуя участников заседания, глава Сената Маулен Ашимбаев подчеркнул, что за 30 лет маслихаты стали неотъемлемой частью институциональной архитектуры системы управления в стране. Особенно заметно возросла их роль в последние годы в рамках политических реформ Главы государства и новой модели государственного устройства по формуле: «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неоднократно подчеркивает, что важнейшим элементом фундаментального триединого принципа «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство» является ответственное местное управление. Ключевая роль в этом звене принадлежит маслихатам. В рамках конституционной реформы 2022 года приняты системные меры по укреплению самостоятельности маслихатов, расширению их полномочий. Они стали полноправными участниками государственной политики и вносят большой вклад в развитие страны на современном этапе», – сказал Председатель Палаты в своем выступлении.

В этом контексте Маулен Ашимбаев выделил ряд приоритетных направлений совместной работы, необходимых для системной и качественной реализации реформ и задач, обозначенных Главой государства на IV заседании Национального курултая. В числе ключевых целей – активное участие маслихатов в создании благоприятных инвестиционных условий, построении социально-благополучного общества, обеспечении мониторинга и целевого использования бюджетных средств, прозрачности и открытости деятельности государственных структур.

«Суть нового этапа реформ Главы государства заключается в обеспечении качественного роста, переходе на новый уровень социальной защищенности, повышении эффективности государственного управления, а также в проведении внутренней политики, направленной на консолидацию общества вокруг общенациональных ценностей. Президент страны четко обозначил, что достижение целей Справедливого Казахстана требует кропотливой работы по формированию системы общенациональных ценностей и политической культуры. И здесь важная роль отводится маслихатам. Маслихаты должны выступать локальными центрами общественной консолидации. В целом на местные органы власти возлагается особая миссия по реализации нового этапа реформ Президента страны», – подчеркнул спикер Сената.

Расширенное заседание стало действенной площадкой для обсуждения вопросов повышения уровня компетенций депутатов, расширения экономических и финансовых полномочий маслихатов и обеспечения их реального участия в формировании и реализации региональной политики, а также активного участия в решении общенациональных задач.

Как было отмечено, развитие регионов и эффективная реализация государственной региональной политики – одно из ключевых направлений работы Сената. За последние годы Парламентом при активном участии маслихатов принят ряд законов, направленных на решение региональных проблем.

«По поручению Главы государства Парламент работает над законодательным обеспечением новой модели экономической политики и системы государственного управления. Для выстраивания более эффективного взаимодействия с местными представительными органами переформатирована работа Совета по взаимодействию с маслихатами, деятельность которой ориентирована на предметное решение конкретных региональных задач. Также начата перезагрузка депутатской группы «Өңір» в Сенате, которая наряду с Советом станет важной площадкой, где обсуждаются инициативы по решению вопросов развития регионов. Наша общая стратегическая цель – укрепление независимости и обеспечение качественного развития страны в интересах всех наших граждан», – отметил спикер Сената, обращаясь к участникам заседания.

В ходе секционных сессий депутаты Парламента и маслихатов, а также эксперты отмечали особую важность объединения усилий депутатов всех уровней, членов Правительства, экспертного сообщества для повышения потенциала городов и сел. Акцентировалось участниками встреч внимание и на актуальности поднимаемых в рамках секционных заседаний тем. Речь шла о развитии экономик регионов, агропромышленного комплекса, сельских территорий и охраны окружающей среды, а также социальной политики и инклюзивного общества на местах.

Наряду с депутатами Парламента участие в расширенном заседании приняли Заместитель Премьер-Министра Ермек Кошербаев, Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев, Министр финансов Мади Такиев, Постоянный представитель Программы развития ООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа, представители центральных и местных исполнительных органов, международных организаций, академического и экспертного сообщества, а также гражданского сектора.