Мастер-класс от хирурга

В детской многопрофильной больнице города Талдыкоргана известный хирург, профессор, доктор медицинских наук Нурлан Арынов в рамках акции «Туған елге тағзым» провел мастер-класс для местных хирургов.

Он прооперировал детей 7, 12 и 15 лет с тяжелой формой эхинококкоза.

Нурлан Арынов – уроженец Сарканского района области Жетысу. Живет в южной столице, но практикует по всей стране. Он приезжает и делится своим опытом работы в регион не первый раз. Ранее другие операции хирург проводил как в районных больницах, так и в областном центре. Общий стаж профессора в хирургии составляет почти 40 лет, за это время он провел свыше 25 тыс. операций.

Сложность нынешних заключалась в диагнозе: опасным недугом у детей были поражены легкие, печень, кишечник. Каждая из трех операций длилась от 1,5 до 2,5 часов. Талантливые руки блестящего хирурга в очередной раз подарили детям здоровье. Впереди – реабилитация, выздоровление и возвращение к нормальной жизни.

Нурлан Арынов рассказал журналистам, что каждая операция осложнялась рядом факторов. Нужно было индивидуально подобранное медоборудование, специальный инструментарий. Все прошло успешно.

Отметим, что доктор Нурлан Арынов – заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии «Дарын», член ряда научных обществ хирургов Казахстана, России, стран СНГ.