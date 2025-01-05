Мастер по металлу востребован всегда

Человек труда
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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Указом Главы государства 2025-й объявлен Годом рабочих профессий. При этом Правительству поручено осуществить реформу системы технического и профессио­нального образования.

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Президент отметил, что эта мера будет способствовать продвижению в обществе приоритетов трудолюбия и профессионализма, подчеркнув, что в соответствии с принципом «Ответственный гражданин – Честный труд – Заслуженный успех» необходимо, чтобы люди, добившиеся успеха честным, усердным трудом, пользовались уважением и почетом.

В последние годы в связи с экономическим ростом в Кызылординской области стали востребованы специалисты «железных» профессий. Так, для строительства зданий, дорог, трубопроводов резко повысился спрос на жестянщиков, сварщиков, токарей, фрезеровщиков, операторов станков с ЧПУ и других специалистов, обладающих навыками работы с металлом. Именно они изготавливают для объектов двери и ворота, заборы и ограждения, козырьки и навесы, перила и пандусы, беседки и скамейки, стулья и урны… Да разве все перечислишь?

Герой нашего рассказа Марат Буханов – один из тех, кто гордится своей профессией. Потому что, по его словам, работа сварщика особая, сочетающая в себе фантазию, творчество и мастерство.

– Наша профессия до сих пор не утратила актуальности, – рассуждает мастер. – Населению во все времена нужны предметы домашнего обихода, металлические полки, стеллажи, качели, крылечки, ангары, подставки для цветов и растений, даже фотозоны. А их могут изготовить только мастера по железу. Раз есть спрос, значит, должно быть и предложение. Мы исполняем заказы любой сложности. К нам обращается все больше клиентов.

Марат родился в 1987 году в Кызылорде. После окончания школы поступил в сельское профессионально-техническое училище № 1, в котором три года отучился на электрогазосварщика. Практику получил в товариществах «Техоснастка-Ремсервис» и «Квант». Не раз участвовал в конкурсах сварщиков, занимал призовые места.

Однажды делегировался от Кызылординской области на республиканские состязания сварщиков, которые прошли в Астане. Есть сертификат и диплом о том, что по их итогам он вошел в шестерку лучших конкурсантов.

– После училища я больше десяти лет проработал в цехе одной фирмы, «варил» решетки, ворота, конструкции и другие изделия, – рассказал мастер. – Во время пандемии решил открыть собственную мас­терскую. Взял в аренду помещение, набрал трудолюбивых ребят, короче, создал собственное производство. Благодаря качеству и своевременному изготовлению изделий со временем сформировалась клиентская база. Расширялся и ассортимент металлоизделий.

К примеру, сейчас, кроме прочей продукции, в мастерской Буханова изготавливают металлические входные домофонные двери, хай-тек-ворота, а также ворота роликовые и передвижные. Профиль, листы, трубы, краски и другое сырье приобретаются в Казахстане. Заказы поступают не только из областного центра, но и районов области.

Однако не все так гладко дается молодому бизнесмену, как кажется со стороны. Нет, речь не о тяжелой работе сварщика, а о трудностях развития производства. Делясь планами, Марат обронил, что у него в мечтах – приобрести участок, построить собственный цех, приобрести современное оборудование и расширить возможности предприятия. Но для этого требуются большие средства, которых у него нет. Говорит, что пока приходится обходиться своими силами.

Между тем Марат – единственный кормилец семьи.

– Мой отец Жуман рано ушел из жизни, – говорит парень. – Мама Майра – домохозяйка. Я как старший из детей содержу маму, младших сестренок и брата. Для них я – поддержка и опора. Поэтому моя работа – наша кормилица. Сам я пока холост. Братишку после школы забрал к себе в цех, обучаю его тонкостям слесарно-сварочного мастерства. Так я его с юных лет воспитываю, показывая, что настоящий мужчина должен быть хозяйственным и трудолюбивым.

На просьбу обратиться к подрастающему поколению, Марат начал со слов великого Абая.

– Еще два века назад Абай сказал соотечественникам: «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей», что означает – усердный труд сытно кормит человека. Я считаю, если ты мужчина, то нужно «пахать» и зарабатывать. Сегодня профессия сварщика, может быть, не самая популярная у современной молодежи, но на эти услуги всегда есть спрос и они всегда хорошо оплачиваются. Человек с рабочей профессией всегда обеспечит свою жизнь и поддержит близких. Нужно стать профи и хорошо работать, тогда у вас будет хорошая жизнь, – отметил Марат Буханов.

#профессия #рабочие профессии #сварщик #Марат Буханов

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