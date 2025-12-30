Мастерица Сапаркул

Благодаря господдержке многодетная жительница села Кызылтал Бурлинского района Сапаркул Калдыбек (на снимке) смогла из небольшого швейного бизнеса на дому создать сельскую мастерскую по пошиву и реставрации постельных принадлежностей и одежды. Ее первыми наставниками в освое­нии азов вязания, вышивания и шитья стали, как водится, мама и бабушка. За швейную машинку Сапаркул села еще в средней школе.

Женщины в семье не только шили, но и вязали ковры для себя, в подарок родственникам. Один из них, изготовленный почти 30 лет назад, и сегодня висит в мастерской Сапаркул. Овечью шерсть для него пряла и красила бабушка, а Сапаркул с сестрой три месяца украшали ковер, вышивая на ярко-красном полотне цветы и национальный орнамент. Уже в старших классах девушка сама кроила и шила себе наряды. Возможно, поэтому и с выбором профессии вопросов у нее не возникло.

Мастерица родом из села Екпенды, что на юге Казахстана. После окончания школы пос­тупила в колледж в Туркестане учиться по специальности «швейное дело». Первым местом ее работы стало шымкентское ателье по пошиву спецодежды.

Всю ее жизнь изменила одна из поездок во время отпуска к родственникам в Западный Казахстан: в городе Аксае Сапаркул встретила Кенжебека, своего будущего мужа. Сам он из Кызылординской области, поэтому молодожены сначала жили в Кызылорде, а затем переехали в пригород Аксая – село Кызылтал.

В доме, где звучит детский смех, всегда найдется работа для иголки с ниткой. А когда ребятня идет в детский сад и школу, тут уж для творчества родителей настоящее раздолье – что ни утренник, то новый костюм. Сапаркул несколько лет проработала в местном ателье. Ее аккуратность и старание заметили односельчане. Поэтому, когда она ушла в очередной декретный отпуск, заказы принимала уже на дому. Одну комнату в доме пришлось выделить под мастерскую. В 2013-м на 8 Марта муж подарил Сапаркул новую современную швейную машину с несколькими функциями.

К ней обращались и по ремонту одежды, и по пошиву. Нередко заказывали целые партии – костюмы для праздников, выступлений на весь класс. Поз­же, ориентируясь на спрос населения, мастерица приобрела станок для обработки шерсти, специальную установку для реставрации подушек с функцией полной очистки и встроенным пылесосом.

Очередным этапом в развитии ее дела стало участие в «Бастау бизнес». В проект ее привело желание освоить новое направление, популярное сегодня, – нанесение печати на ткань. На обучающих курсах в Астане менторы рассказывали не только о принципах работы принтеров и термопрессов, но и о механизме господдержки для отдельных категорий населения, развиваю­щих свой бизнес. В районном Карьерном центре Сапаркул прошла курс обучения, получила сертификат, составила и защитила бизнес-план. Как многодетная мать выиграла грант, благодаря которому приобрела несколько единиц оборудования, в том чис­ле два принтера, термопресс, швейную машину.

Семья привела в порядок пус­тующую хозяйственную постройку во дворе, теперь в ней размещается мастерская Сапаркул. Как напоминание о корнях, поддержке добрых начинаний предков, здесь на стене висит тот самый, связанный еще в юности ковер. А на раскройных столах – выкройки, отрезы ткани, фурнитура.

И места, и оборудования, и заказов хватает, чтобы в будущем расширить штат мини-ателье. А пока мастерице помогает ее семья: муж, когда возвращается с вахты на несколько дней отдыха, старшие дети. Дочь-студент­ка, хотя и выбрала для себя профессию учителя физики и математики, тоже, когда бывает дома, с удовольствием строчит на машинке. Сын-школьник освоил принципы работы принтера и термопресса.

– Мне, конечно, больше нравится шить одежду. Но сейчас все чаще заказывают реставрацию или пошив корпе, – говорит сельская рукодельница. – Шью подушки, приданое – қыз жасауы. Особенно прибавляется заказов летом и перед праздниками. Например, в нынешнем декабре заказов столько, что даже не берусь за новогодние наряды. Так что, возможно, скоро нужно будет выбирать специализацию. В дальнейших планах – приобрести стегальную машину для пошива одеял.

