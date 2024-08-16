Маулен Ашимбаев: Акселератор – инструмент достижения ЦУР

Сенат
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Презентация публичного отчета Акселератора по Целям устойчивого развития ООН «SDG IMPACT REPORT 2024» состоялась сегодня в Астане

Фото: Н.Байбулин

Совместная инициатива Общественного Проектного офиса Сената, Maqsut Narikbayev University и акимата Акмолинской области включает пакет практических решений и предложений по совершенствованию законодательства и устойчивому развитию регионов. Участие в обсуждении экспертных исследований принял спикер Сената Маулен Ашимбаев, руководители казахстанских представительств международных организаций и эксперты исследовательских институтов.

Акселератор Общественного Проектного офиса Сената cовместно с Maqsut Narikbayev University, как отметил Маулен Ашимбаев, является уникальной инициативой и нацелен на выработку новых идей и конкретных предложений по вопросам устойчивого развития страны. Направлению, приоритетное внимание которому уделяет и глава государства.

«В конце июля президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым был утвержден Национальный план развития Казахстана до 2029 года. Подходы, определенные этим документом, во многом направлены на ускорение достижения Целей устойчивого развития на национальном и региональном уровнях. Акселератор, в свою очередь, является инструментом достижения ЦУР в различных направлениях», – сказал спикер Сената в своем выступлении.

Презентация публичного отчета «SDG IMPACT REPORT 2024» стала результатом работы Акселератора, которая длилась 100 дней. В отчете содержатся предложения по совершенствованию законодательства и проектная документация по пилотным проектам и инициативам, реализованным в Акмолинской области. В частности, исследовательскими командами были проанализированы блоки рисков по различным сферам, включая здравоохранение, образование, вопросы экономического роста, устойчивого развития городов и так далее. Отметим, что практическую значимость имеет отчет и для дальнейшей реализации предложенных инициатив, в том числе, совместно с Парламентской комиссией по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития.

Подчеркивая первостепенное значение вовлеченности экспертов общественных институтов в реализацию повестки устойчивого развития, Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на том, что в проекте участвуют выпускники таких проектов Сената, как Школа аналитики и Клуб экспертов.

«На данном этапе очень важно, чтобы Цели устойчивого развития сначала реализовывались на региональном уровне. Несмотря на завершение работы Акселератора, я призываю акимат области и членов команд на системной основе проводить мониторинг эффективности реализации проектов. По итогам мероприятия, при необходимости, внесем соответствующие изменения или разработаем новые законы. Уверен, что это позволит масштабировать большинство идей и в других регионах нашей страны. Со своей стороны, Сенат готов оказать необходимую системную поддержку конструктивным инициативам и в предстоящий период», – отметил спикер Сената и поблагодарил всех участников, включая исследователей-волонтеров и привлеченных экспертов.

Участие в презентации приняли советник президента РК по науке и инновациям Кунсулу Закария, руководство Акмолинской области, Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори, Постоянный представитель Программы развития ООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа, депутаты парламента и другие.

 

#казахстан #Сенат #Ашимбаев

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