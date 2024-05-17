Маулен Ашимбаев: ESG-повестка в стране формируется стихийно

В Казахстане до сих пор нет централизованной координации ESG-повестки, несмотря на то, что данные принципы являются идеологией сбалансированного устойчивого развития, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: пресс-служба Сената

Такое мнение сегодня в ходе очередного заседания парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития высказал спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Внедрение ESG-принципов в бизнес-среде, по мнению председателя Сената, сегодня происходит медленно, не всегда в полной мере и осознанно. Для одних национальных компаний – это часть пиара, для других – попытка наладить партнерство с европейскими компаниями.

«Крупные компании эту повестку внедряют, потому что им нужно взаимодействовать с европейскими странами, партнерами, углеродный налог и так далее. В рамках PR-программы осуществляется какая-то деятельность. У нас сегодня нет централизованной координации ESG-повестки. В то же время согласен с тем, что ESG – это не просто свод правил в современном мире. ESG – это идеология сбалансированного устойчивого развития. Идеология нахождения баланса между интересами бизнеса, населения и государства, если утрированно говорить. Бизнес не может так дальше развиваться, нарушая экологические стандарты, загрязняя окружающую среду и так далее. Никто уже не допустит этого», – сказал спикер Сената.

Он также подчеркнул, что эффективное развитие современного бизнеса немыслимо без учета интересов и запросов комьюнити, без вклада в социальное развитие.

«ESG – это образ жизни и нам нужно централизованное управление этой повесткой. Продвижение этих стандартов и принципов, которые соответствуют интересам и населения, и государственных институтов, и в конечном итоге - самого бизнеса. Депутатам нужно обратить внимание и на энергетический сектор с точки зрения выбросов парниковых газов. Мы уже существенно отстаем в этом направлении. И не похоже, что мы стараемся нагнать какие-то темпы. У нас какая-то параллельная повестка в этом направлении. Поэтому здесь зреют вопросы, но, наверное, это уже отдельная большая тема, которую мы будем в предстоящий период обсуждать», – подчеркнул спикер Сената.

Отметим, очередное заседание парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития РК было посвящено проблемам внедрения ESG-принципов, то есть экологических, социальных и управленческих практик для достижения ЦУР в бизнес-среде.