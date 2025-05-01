Пресс-служба Сената опубликовала поздравительный текст спикера Палаты, сообщает Kazpravda.kz
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю всех с Днем единства народа Казахстана!
Знаменательный праздник, который считается символом единства и процветания, целостности и стабильности.
«Единство - начало добра» - так говорят в народе. Казахи всегда придерживались этой позиции. Благодаря этому наша просторная земля стала благословенным местом, где царит дружба и мир.
Важная задача еще больше преумножать наше богатство, не отступая от наследия предков на пути будущего. Между тем приоритеты, поставленные нашим президентом Касым-Жомартом Токаевым на сессии Ассамблеи народа Казахстана, имеют особое значение.
Действительно, взаимное доверие и уважение, ответственность и патриотизм, диалог и согласие являются гарантией быстрого развития. Если каждый казахстанец будет верен этим принципам, то наше единство будет укрепляться, а страна будет развиваться.
Поздравляю всех с праздником, желаю благоденствия нашей стране и счастья каждой семье!
Пусть наше небо всегда будет открытым!