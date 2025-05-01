Фото: Сенат РК

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю всех с Днем единства народа Казахстана!

Знаменательный праздник, который считается символом единства и процветания, целостности и стабильности.

«Единство - начало добра» - так говорят в народе. Казахи всегда придерживались этой позиции. Благодаря этому наша просторная земля стала благословенным местом, где царит дружба и мир.

Важная задача еще больше преумножать наше богатство, не отступая от наследия предков на пути будущего. Между тем приоритеты, поставленные нашим президентом Касым-Жомартом Токаевым на сессии Ассамблеи народа Казахстана, имеют особое значение.

Действительно, взаимное доверие и уважение, ответственность и патриотизм, диалог и согласие являются гарантией быстрого развития. Если каждый казахстанец будет верен этим принципам, то наше единство будет укрепляться, а страна будет развиваться.

Поздравляю всех с праздником, желаю благоденствия нашей стране и счастья каждой семье!

Пусть наше небо всегда будет открытым!