Маулен Ашимбаев поздравил соотечественников с Днем Республики

Спикер Сената опубликовал на своей странице в Facebook поздравление всем казахстанцам с национальным праздником, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Дорогие друзья!

Поздравляю всех с Национальным праздником – Днем Республики!

25 октября стало символом независимого государства и укрепления единства нашего народа.

Как отметил президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, принятие Декларации о государственном суверенитете явилось историческим актом, предопределившим дальнейший путь развития независимого Казахстана.

Отмечая День Республики, мы отдаем дань уважения истории нашего народа, а также труду всех наших граждан, объединенных общими целями и устремлениями. Патриотизм, гражданская ответственность и стремление к созиданию были и остаются консолидирующими ценностями для казахстанцев.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов, а нашей стране – дальнейшего динамичного развития и процветания!