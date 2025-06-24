Маулен Ашимбаев принял участие в работе международной конференции в Сингапуре

Сенат
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Председатель Сената Парламента, руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев принял участие в Международной конференции по сплоченным обществам в Сингапуре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Сенат

Фото: Сенат

Повестка конференции представляет собой новый раунд дискуссий по вопросам мультикультурализма и гармонии в многообразии.

Международная конференция в очередной раз объединила мировых аналитиков, политиков, общественных и религиозных деятелей, молодых лидеров для обмена идеями, обсуждения передового опыта и разработки инновационных решений для создания сплочённых и устойчивых мультикультурных обществ по всему миру под девизом: «Сплоченные общества, устойчивое будущее».

В рамках участия в конференции, Маулен Ашимбаев также выступил в ходе заседания круглого стола на тему: «Единство в многообразии: Продвигая межрелигиозный и межэтнический диалог в мультикультурных обществах». Во встрече приняли участие депутаты Парламента, президент Межрелигиозной организации Сингапура, религиозные деятели, представители экспертного и молодежного сообществ страны. Маулен Ашимбаев отметил актуальность проведения заседания на фоне геополитической нестабильности в мире. Он также подчеркнул, что Казахстан и Сингапур объединяют общие ценности – стремление к мультикультурализму и открытому диалогу, сформировавшие фундамент внутренней и внешней политики двух государств.

«Мы видим, что за последние годы двустороннее сотрудничество Казахстана и Сингапура вышло на качественно новый уровень. Значительно выросла динамика и спектр взаимодействия. Считаю, что ключевую роль здесь сыграла активизация взаимоотношений на высшем государственном уровне, подчеркивающая устремления двух стран к дальнейшему углублению партнерства и реализации имеющегося потенциала. В 2023 году мы были рады приветствовать в Астане Президента Сингапура Халиму Якоб. Это был первый в истории визит Президента Сингапура в Центральную Азию. В прошлом году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил государственный визит в Сингапур – первый за последние 20 лет», – подчеркнул Председатель Сената.

Акцентируя внимание на важности объединения общих усилий для продвижения духовной дипломатии, Маулен Ашимбаев выразил мнение, что многие аспекты Международной конференции по сплоченным обществам Сингапура созвучны с миссией казахстанского Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

«С первых дней обретения независимости Казахстан способствовал укреплению межконфессионального согласия и сплоченности общества. Декларация Сингапура о религиозной гармонии, принятая в 2003 году, перекликается со многими принципами, содержащимися в Декларации Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Обе декларации подтверждают, что сплоченность – это активная и постоянная работа, основанная на готовности слушать, уважать и созидать. Обе инициативы активно вовлекают молодёжь. В 2023 году мы инициировали Форум молодых религиозных лидеров в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий. В сентябре этого года в Астане в рамках VIII Съезда пройдет второй Форум. Мы будем рады приветствовать молодых представителей религиозных конфессий, ученых и исследователей из Сингапура в качестве участников Форума», – сказал в своем выступлении Маулен Ашимбаев.

В ходе встречи была высоко оценена консолидирующая роль духовной дипломатии в налаживании внутренних и внешних диалогов, проведении сбалансированной региональной политики. Казахстан и Сингапур, как было отмечено в этом контексте, сумели превратить ключевые внутренние ценности – диалог, толерантность и инклюзивность – в основу своей внешней политики.

Отметим, Международная конференция по сплоченным обществам (ICCS) проводится раз в три года при поддержке Министерства культуры, общин и молодежи Сингапура. С момента основания её мероприятия посетили более 2 тысяч участников из более чем 50 стран.

Участие в работе Конференции приняли лидеры различных религиозных конфессий, экспертного сообщества, ученые, политические деятели и молодежные активисты. На полях форума состоялась серия секционных заседаний, семинаров, выездных посещений, экспозиций и нетворкинг-сессий с акцентом на обмен практическими знаниями и навыками.

#Сенат #Ашимбаев #Сингапур

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