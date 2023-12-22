Маулен Ашимбаев принял участие в творческом вечере “Алаш и Манас”

Сенат, Парламент
86

Творческий вечер заслуженного деятеля Казахстана, писателя, акына-импровизатора Баянгали Алимжанова под названием «Алаш и Манас» состоялся в Национальной академической библиотеке столицы

Фото: Н.Байбулин

Участие в мероприятии принял председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев. Спикер Сената подчеркнул уникальность литературного вечера «Алаш и Манас», как олицетворение многовекового казахско-кыргызского братства и преемственности поколений.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелович Токаев всегда подчеркивает, что Кыргызстан – это братское для Казахстана государство. В последние годы взаимоотношения наших стран вышли на новый уровень и всесторонне развиваются, в том числе и по межпарламентской линии. Дружба Суюнбая и Арыстанбека, Жамбыла и Токтагула, Кенена и Османкула служит символом единства культурного наследия наших народов. Как известно, и в числе деятелей Алаша были представители кыргызской интеллигенции. А тандем двух гигантов литературы – Мухтара Ауэзова и Чингиза Айтматова –большая гордость для всех нас. Эпос «Манас» – культурное общечеловеческое наследие, отражающее духовную мощь тюркских народов», – сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената отметил, что Баянгали Алимжанов вносит значительный вклад в продвижение и популяризацию кыргызского эпоса «Манас» и укрепление культурного сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном. Подчеркнул Маулен Ашимбаев и  роль Баянгали Алимжанова в развитии казахской национальной культуры и искусства жыршы.

«Важно отметить уникальный талант жыршы Баянгали Алимжанова. Он внес большой вклад в популяризацию жыров «Кобыланды батыр» и «Ер Таргын». Баянгали Алимжанов является единственным манасчи в Казахстане. Поэтому одинаково почитаем и на казахской, и на кыргызской земле. Считаем, что подобные творческие вечера способствуют сохранению культурных ценностей и укреплению связей между братскими народами», –заключил Маулен Ашимбаев и пожелал успехов писателю на творческом пути.

В своем выступлении поэт и писатель Баянгали Алимжанов рассказал о колоссальном влиянии эпоса «Манас» на национальную культуру и кратко остановился на истории его написания и перевода на казахский язык.

Участие в мероприятии приняли депутаты Парламента, руководство министерства культуры и информации, советник Посла Кыргызской Республики в Казахстане Заравшан Курамаев, публицист, государственный и общественный деятель Сауытбек Абдрахманов, Народный писатель Казахстана Толен Абдиков, государственные и общественные деятели Дархан Мынбай и Куаныш Султанов, доктор филологических наук, профессор Серик Негимов, а также представители интеллигенции, члены кыргызского этнокультурного объединения, общественных организаций и другие.

#казахстан #Сенат #Ашимбаев

Популярное

Все
Алдар Косе и все-все-все
Более 300 участников из всех регионов республики собрал фестиваль «Хас Шебер»
Внучка на вопрос, как зовут воспитательницу, ответила: «Қайырлы күн, балалар!»
Самое важное – найти время для радости и счастья не на бегу
Успех молодежки и шайба Кудрявцева
«Возврату не подлежит»
Обследовать газовые баллоны призвали в ДЧС СКО
Об атоме мирном замолвите слово
Визуальной информации на улицах Актобе требуется серьезный переводчик
Шесть пунктов в рейтинге
С упором на высокий передел
Кумыс – наш!
Стрельба произошла в университете в Праге: 14 человек убиты, нападавший погиб
Итоги года: прорывные проекты обрабатывающей промышленности и выпуск новых для Казахстана товаров
Литературный «Простор» Казахстана
Госуслуги дойдут в поселки без ЦОНов
В Казахстане начали добычу газа на месторождении "Рожковское"
Казахстан и Саудовская Аравия договорились об открытии прямого авиарейса
Под знаком Бикен Римовой
Расходы на аренду здания и авто включали в тариф кызылординские монополисты
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
В борьбе за автономию и исконные земли
«Я наполнен тревожными токами века…»
Веками храня единство народа
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Как шла борьба за независимость
Вера Сидорова: Я была на площади среди студентов
Декабрь 1986-го в памяти тех, кто его видел
Говорят свидетели декабря
Рукописи не горят, спектакли не умирают
«Әпке, перед именем твоим я склоняю голову»
Робототехника шагает по стране
Через тернии к звездам
Судьба языка – судьба народа и страны
Прокуратуре пришлось напоминать акимату о положенной костанайскому инвестору поддержке
В аэропорту Алматы встретили 9-миллионного пассажира
Всех застрявших на дорогах спасли в Жамбылской области
В приграничном Тарбагатайском районе сразу в шести селах открылись новые медпункты
Глава государства посетил центр настольного тенниса в Астане
Звание батыра обязывает
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
Шоу продолжается: мюзикл «Джулия» презентовали в Астане
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck

Читайте также

Сенатор раскритиковал систему кибербезопасности казахстанск…
Маулен Ашимбаев: Для решения проблемы дефицита воды нужно д…
Дактилоскопия будет добровольной для казахстанцев
Спикер Сената: Нужны законы новой формации

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]