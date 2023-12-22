Маулен Ашимбаев принял участие в творческом вечере “Алаш и Манас”

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Участие в мероприятии принял председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев. Спикер Сената подчеркнул уникальность литературного вечера «Алаш и Манас», как олицетворение многовекового казахско-кыргызского братства и преемственности поколений.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелович Токаев всегда подчеркивает, что Кыргызстан – это братское для Казахстана государство. В последние годы взаимоотношения наших стран вышли на новый уровень и всесторонне развиваются, в том числе и по межпарламентской линии. Дружба Суюнбая и Арыстанбека, Жамбыла и Токтагула, Кенена и Османкула служит символом единства культурного наследия наших народов. Как известно, и в числе деятелей Алаша были представители кыргызской интеллигенции. А тандем двух гигантов литературы – Мухтара Ауэзова и Чингиза Айтматова –большая гордость для всех нас. Эпос «Манас» – культурное общечеловеческое наследие, отражающее духовную мощь тюркских народов», – сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената отметил, что Баянгали Алимжанов вносит значительный вклад в продвижение и популяризацию кыргызского эпоса «Манас» и укрепление культурного сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном. Подчеркнул Маулен Ашимбаев и роль Баянгали Алимжанова в развитии казахской национальной культуры и искусства жыршы.

«Важно отметить уникальный талант жыршы Баянгали Алимжанова. Он внес большой вклад в популяризацию жыров «Кобыланды батыр» и «Ер Таргын». Баянгали Алимжанов является единственным манасчи в Казахстане. Поэтому одинаково почитаем и на казахской, и на кыргызской земле. Считаем, что подобные творческие вечера способствуют сохранению культурных ценностей и укреплению связей между братскими народами», –заключил Маулен Ашимбаев и пожелал успехов писателю на творческом пути.

В своем выступлении поэт и писатель Баянгали Алимжанов рассказал о колоссальном влиянии эпоса «Манас» на национальную культуру и кратко остановился на истории его написания и перевода на казахский язык.

Участие в мероприятии приняли депутаты Парламента, руководство министерства культуры и информации, советник Посла Кыргызской Республики в Казахстане Заравшан Курамаев, публицист, государственный и общественный деятель Сауытбек Абдрахманов, Народный писатель Казахстана Толен Абдиков, государственные и общественные деятели Дархан Мынбай и Куаныш Султанов, доктор филологических наук, профессор Серик Негимов, а также представители интеллигенции, члены кыргызского этнокультурного объединения, общественных организаций и другие.