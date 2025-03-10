Маулен Ашимбаев вручил награды победителям республиканского турнира по бочча

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Участие в торжественной церемонии принял спикер Сената, президент Казахстанской Федерации по бочча Маулен Ашимбаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Палаты

Приветствуя спортсменов, он подчеркнул значимый вклад первого тренера по бочча – Султанбека Орынбасарова, который увидел когда-то потенциал в ребятах с особенностями в развитии и смог стать для них путеводной звездой в мир спорта и достижений. Растущие с каждым годом количество желающих присоединиться к сообществу боччистов, участвовать в турнирах и спартакиадах, а также интерес родителей и открывающиеся филиалы Федерации во всех регионах служат ярким свидетельством востребованности данного вида спорта.

Вместе с тем, спикер Сената отметил важность дальнейшего построения инклюзивного общества, чему приоритетное внимание уделяется со стороны главы государства.

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев неизменно подчёркивает важность построения общества, в котором каждый гражданин имеет равные возможности. Сегодняшний турнир особенный и посвящен человеку, который очень многое сделал для распространения в нашем обществе культуры инклюзии. Благодаря Султанбеку бочча начала развиваться в Казахстане и сегодня мы видим, каких хороших результатов достигает это движение. Бочча – это не только параспорт, это культура, движение инклюзии и способ распространять правильную систему ценностей. Это важный и нужный инструмент социализации для детей с особыми потребностями для адаптации к взрослой жизни», – подчеркнул Маулен Ашимбаев и поблагодарил родителей, тренеров и организаторов за проведение турнира.

Программа турнира наряду с индивидуальными включала командные и парные соревнования. Его главная цель – выявить лучших боччистов страны, привлечь внимание общественности к мерам по созданию инклюзивного общества, равных прав и возможностей людей с инвалидностью.

По итогам турнира в командных соревнованиях первое место разделили сборная Астаны и области Жетысу (Асқарбеков Қуаныш, Батханов Аманай, Тлебалды Меруерт). Второго места также удостоилась команда столицы (Алмат Ерхат, Шайдурова Виктория, Уразбек Мейірбек), а третьего – спортсмены Западно-Казахстанской области (Арыстангалиева Гүлсезім, Утегалиева Назерке, Нұрберген Наурызбек).

В парных соревнованиях в классе ВС3 первое место заняла сборная Жамбылской области и города Астана, второе – Астаны, третье место разделили между собой Жамбылской области и Жетысу.

В парных соревнованиях в классе ВС4 победили спортсмены из Жетысуской области (Мұратқан Мадияр, Мұхаметқан Айым), второе место – парная команда Мангыстауской области (Теңелгенов Тәттімбет, Танысбаева Айгерим), а третье место – команда Жамбылской области (Гайбатов Руслан, Бейсебаева Балжан).

Отметим, открытый республиканский турнир по бочча проходил в столичном спортивном комплексе «Аспан» и во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова с 5 по 10 марта. Участие в нем приняли 130 спортсменов. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Спортсмены представляли 14 регионов страны, включая города Астана, Алматы и Шымкент, а также Карагандинскую, Атыраускую, Павлодарскую, Мангыстаускую, Жамбылскую области, а также области Жетысу и Абай.

Турнир организован Казахстанской федерацией бочча при поддержке акимата города Астаны и других партнёров и спонсоров.