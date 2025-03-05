Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с главой Офиса программ ОБСЕ в Астане Фолькером Фробартом по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу парламента

Фото: Сенат

Маулен Ашимбаев поздравил Фолькера Фробарта с успешным завершением миссии в качестве главы Программного офиса ОБСЕ в Астане и выразил благодарность за личный вклад в укрепление сотрудничества между Казахстаном и ОБСЕ.

Председатель палаты также подчеркнул, что Казахстан рассматривает ОБСЕ как ключевой институт в построении современной архитектуры международной безопасности и заинтересован в дальнейшем развитии конструктивного взаимодействия, в том числе межпарламентских связей.

В ходе встречи собеседники обсудили и актуальные региональные вопросы сферы экологии, изменения климата, трансграничных рек, проблемы в сферах ирригации, рационального использования водных ресурсов. Этому направлению, как отметил Маулен Ашимбаев, глава государства уделяет самое пристальное внимание.

Кроме того, были обсуждены и такие актуальные направления совместной работы, как устойчивый экономический рост, сотрудничество в обеспечении прав человека, верховенства закона, а также в области цифровизации, борьбы с коррупцией и в других отраслях.

Фолькер Фробарт, со своей стороны, дал высокую оценку изменениям, происходящим в политической и социально-экономической жизни Казахстана, а также выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества Казахстана с ОБСЕ.