Фото: Сенат

Открывая встречу, Маулен Ашимбаев поздравил дипломата с предстоящим Днем независимости Сингапура и высоко оценил происходящие в стране трансформации. Ключевую роль в укреплении казахстанско-сингапурских связей, как было отмечено, оказывают дружественные отношения Глав двух государств, благодаря чему на сегодняшний день достигнуты важные соглашения во многих сферах.

В ходе встречи была отмечена необходимость углубления двустороннего сотрудничества, в том числе и в межпарламентском направлении.

«В последние годы сотрудничество двух стран становится все более динамичным. В мае 2023 года свой первый визит в Центральную Азию Президент Сингапура Халима Якоб совершила именно в Казахстан. В прошлом году Глава государства Касым-Жомарт Токаев совершил ответный государственный визит в Сингапур – первый за 20 лет. Эти визиты отражают высокий взаимный интерес и большой потенциал для углубления нашего партнерства. Нам особенно интересен ваш опыт в законодательной работе. В обеих Палатах нашего Парламента действуют группы дружбы с Сингапуром, деятельность которых является важным механизмом сотрудничества между парламентариями. Важно активно использовать их потенциал», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

На повестке встречи особое внимание было уделено важности объединения общих усилий для продвижения духовной дипломатии. Собеседники сошлись во мнении, что цели казахстанского Съезда лидеров мировых и традиционных религий и Международной конференции по сплоченным обществам, проводимой Сингапуром, очень схожи и актуальны. Это такие ценности, как мультикультурализм, инклюзивность и сплоченность общества.

Собеседники также обменялись мнениями по вопросам торгово-экономического, инвестиционного, инфраструктурного сотрудничества и обозначили совместные задачи, касающиеся сферы энергетики, логистики, развития цифровизации и других направлений. В Казахстане, как было отмечено, на сегодняшний день успешно работают около 150 совместных казахстанско-сингапурских предприятий.

Вместе с тем, Маулен Ашимбаев проинформировал дипломата о реформах, проводимых в Казахстане по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева. Спикер подробно остановился на проектах, направленных на диверсификацию экономики.

В свою очередь Зулкифли Бахарудин высоко оценил усилия Казахстана по преодолению глобальных вызовов и реализации социально-экономических и политических реформ.