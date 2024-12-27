Маулен Ашимбаев встретился с юными параспортсменами Казахстанской федерации бочча

Сенат,Спорт
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Спикер Сената, президент казахстанской федерации бочча Маулен Ашимбаев встретился со спортсменами федерации и их тренерами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Фото: Сенат

В ходе встречи были также подведены итоги уходящего года и обсуждены планы по подготовке к предстоящим соревнованиям и другие ключевые задачи на 2025 год.

Приветствуя юных боччистов, Маулен Ашимбаев отметил высокий уровень их мастерства и волю к победе, которые спортсмены продемонстрировали на прошедших в течение года соревнованиях. Он подчеркнул, что построению инклюзивного общества особое внимание уделяется со стороны главы государства.

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев выделил построение инклюзивного общества и Справедливого Казахстана в качестве ключевого приоритета государственной политики. В этой связи развитие бочча является примером солидарности, взаимопонимания и формирования культуры инклюзии в нашей стране. Учитывая, что бочча паралимпийский вид спорта – для каждого из наших параатлетов в предстоящий период открывается много новых возможностей на мировой спортивной арене. Уверен, что ваши упорство и стремление обязательно приведут к большим победам», – акцентировал спикер Сената, обращаясь к спортсменам.

Также Маулен Ашимбаев в ходе встречи подвел итоги деятельности казахстанской федерации бочча и рассказал о планах работы, подчеркнув, что уходящий год был достаточно успешным и в спортивной копилке параатлетов немало ярких побед.

В частности, как было отмечено, в этом году проведены несколько значимых мероприятий, включая открытый республиканский турнир по бочча, чемпионат и Кубок Казахстана. Кроме того, состоялась официальная аттестация тренеров и судей, что позволит готовить спортсменов по международным стандартам, и обновлен состав Национальной сборной по бочча.

«Наши спортсмены отлично проявили себя как на соревнованиях внутри страны, так и за рубежом. Особо хочется отметить Международные челленджеры по бочча, на которых казахстанская сборная показала впечатляющие результаты. Мы видим, как динамично развивается сообщество боччистов в Казахстане. Сегодня бочча официально представлена в 11 из 20 регионов. В наших планах охватить этим видом спорта всю страну. Стоит отметить, что 12 наших параатлетов заслужили звание «Мастера спорта Республики Казахстан», еще 10 человек из числа юниоров имеют разряд кандидатов в мастера спорта. Ключевым событием следующего года для всех нас станет проведение крупного международного турнира Astana Boccia Challenger c участием представителей порядка 20 стран», – сказал Маулен Ашимбаев и поблагодарил участников, их родителей и тренеров за оказанную поддержку и проявленную активность.

Отметим, на международных соревнованиях в Финляндии наши боччисты уверенно заняли 3 место в индивидуальном и командном соревнованиях. Из турнира в Бахрейне серебряную медаль привез Алмат Ерхат, бронзовую – Итиана Шингисханова в индивидуальном зачете. Также Руслан Ерембаев и Эльмира Мусралиева заняли третье место в парных состязаниях, а Куаныш Аскарбеков, Александр Курмантаев, Итиана Шингисханова были удостоены почетного второго места в командном зачете.

#бочча #Ашимбаев

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