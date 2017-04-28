Май – символ дружбы

Колонка обозревателей
«Именно понятие «дружба» есть основа мирной жизни. Все мы являемся казахстанцами, имеющими равные права и равные возможности. Мы – многонацио-нальное общество. И в вопросе межнациональных отношений не должно быть никаких двойных стандартов. Все должны быть равны в государстве. Не должно быть хороших или плохих по этническим или другим признакам». Думаю, в Казахстане все бы подписались под этими словами нашего Президента.
Недавно мне довелось беседовать с интересным человеком – Князем Мирзоевым. Профессор, академик, видный общественный деятель, член Ассамблеи народа Казахстана, он возглавляет в Казахстане ассоциацию курдов «Барбанг» – «Рассвет», и вот что рассказал, почему они решили именно так назвать свою ассоциацию.
– Рассвет – это время, когда из-за горизонта выплывает солнце, оживает природа, пробуждаются ото сна люди. Можно сказать, что над историей и современной жизнью моего народа тоже занимается рассвет. В Казахстане наша нация переживает настоящее возрождение. Развиваются наука, культура, возрастает деловая и социальная активность казахстанских курдов. Многие из них уже родились в Казахстане и не хотят для себя другой Родины, – считает Князь Мирзоев.
Казахстан стал родиной и для Леонида Гирша, которого в наши края забросила война. Уроженец Украины, еврей по национальности, в неполные 17 лет он стал солдатом. Сейчас Леониду Юзефовичу уже за 90, но он продолжает ратовать за дружбу народов и как гражданин, и как солдат Великой Отечественной, и как старейший член Ассамблеи народа Казахстана.
– У меня за плечами многие годы прожитой жизни. Мое поколение взрослело на полях сражений Великой Отечественной войны, мы прошли через пламя войны, как через чистилище. Жили и воевали, как братья, готовые в любую минуту заслонить друг друга от пули. Когда я командовал взводом, например, в нем было более двух десятков солдат 9 национальностей. В атаку все поднимались разом, и ни у кого – у русского, казаха, украинца, еврея, киргиза, латыша, башкира, белоруса, грузина – не было привилегии спрятаться за спину товарища или отсидеться в окопе. И над могилами павших боевых друзей мы клялись беречь дружбу, защищать великое достояние Отчизны – единство народов разных национальностей. Я убежден, что именно это единение, эта дружба явились факторами победы. Об этом надо помнить и нынешнему поколению, убежден Леонид Гирш.
Хочу вспомнить еще одного прекрас-ного человека, память о котором долго будет жить в Казахстане, – это Герольд Бельгер, талантливый писатель и мудрый человек. Его личность уникальна уже тем, что Бельгер – единственный казахстанский немец, который в совершенстве владел не только русским, немецким, но и казахским языком. Сын волжского спецпереселенца, мальчик, выросший в бедном казахском ауле, постигал незнакомый ему язык поначалу из уст в уста, общаясь со своими сверстниками, затем за школьной партой, учась и уча сельских ребятишек. Постепенно казахский язык настолько околдовал будущего писателя, что Герольд Карлович стал не только тонким знатоком казахского речестроя и прекрасным переводчиком, но и активным радетелем казахского языка.
Будучи чистокровным немцем, у него, конечно же, была возможность вернуться в фатерлянд, где он тоже мог бы безбедно жить, но он не променял Казахстан, ставший для него родным, на благополучную Германию. Не случайно эта тема родины стала одной из главных в его книгах. Вот что он говорил по этому поводу в одной из наших с ним бесед.
– Мои герои, депортированные и ссыльные немцы, люди искалеченной судьбы, взрослые и малые, постоянно и настойчиво рассуждают на тему: что такое родина, где наша родина, есть ли у нас вообще родина? Или мы вечные скитальцы, изгои, бездомные, неприкаянные на этой земле. Для меня казахское слово «Эль» священно. Оно включает в себя очень много – мой край, моя родимая сторонушка, край моих предков, моя малая родина, место, где мой пуп резан, край-опора, край-защита, край-отрада, земля моей чести, моей совести и так далее. Вот что такое «Эль». Жить без чувства родины – все равно что влачить существование без любви, – считал Герольд Карлович.
В моей памяти праздник 1 Мая остался одним из самых светлых и счастливых воспоминаний, когда с самого утра на улицах гремела музыка, день, как правило, выдавался солнечным, под стать настроению – ведь мы были молоды, верили в удачу и светлое будущее. Проблемы интернационализма, мне кажется, мало кого волновали, потому что как-то не задумывались, кто какой национальности – все мы были просто друзья, подруги, любимый класс. И это чувство до сих пор живо во мне и так же дорого.
Светлого вам мая! Все колонки автора
Недавно мне довелось беседовать с интересным человеком – Князем Мирзоевым. Профессор, академик, видный общественный деятель, член Ассамблеи народа Казахстана, он возглавляет в Казахстане ассоциацию курдов «Барбанг» – «Рассвет», и вот что рассказал, почему они решили именно так назвать свою ассоциацию.
– Рассвет – это время, когда из-за горизонта выплывает солнце, оживает природа, пробуждаются ото сна люди. Можно сказать, что над историей и современной жизнью моего народа тоже занимается рассвет. В Казахстане наша нация переживает настоящее возрождение. Развиваются наука, культура, возрастает деловая и социальная активность казахстанских курдов. Многие из них уже родились в Казахстане и не хотят для себя другой Родины, – считает Князь Мирзоев.
Казахстан стал родиной и для Леонида Гирша, которого в наши края забросила война. Уроженец Украины, еврей по национальности, в неполные 17 лет он стал солдатом. Сейчас Леониду Юзефовичу уже за 90, но он продолжает ратовать за дружбу народов и как гражданин, и как солдат Великой Отечественной, и как старейший член Ассамблеи народа Казахстана.
– У меня за плечами многие годы прожитой жизни. Мое поколение взрослело на полях сражений Великой Отечественной войны, мы прошли через пламя войны, как через чистилище. Жили и воевали, как братья, готовые в любую минуту заслонить друг друга от пули. Когда я командовал взводом, например, в нем было более двух десятков солдат 9 национальностей. В атаку все поднимались разом, и ни у кого – у русского, казаха, украинца, еврея, киргиза, латыша, башкира, белоруса, грузина – не было привилегии спрятаться за спину товарища или отсидеться в окопе. И над могилами павших боевых друзей мы клялись беречь дружбу, защищать великое достояние Отчизны – единство народов разных национальностей. Я убежден, что именно это единение, эта дружба явились факторами победы. Об этом надо помнить и нынешнему поколению, убежден Леонид Гирш.
Хочу вспомнить еще одного прекрас-ного человека, память о котором долго будет жить в Казахстане, – это Герольд Бельгер, талантливый писатель и мудрый человек. Его личность уникальна уже тем, что Бельгер – единственный казахстанский немец, который в совершенстве владел не только русским, немецким, но и казахским языком. Сын волжского спецпереселенца, мальчик, выросший в бедном казахском ауле, постигал незнакомый ему язык поначалу из уст в уста, общаясь со своими сверстниками, затем за школьной партой, учась и уча сельских ребятишек. Постепенно казахский язык настолько околдовал будущего писателя, что Герольд Карлович стал не только тонким знатоком казахского речестроя и прекрасным переводчиком, но и активным радетелем казахского языка.
Будучи чистокровным немцем, у него, конечно же, была возможность вернуться в фатерлянд, где он тоже мог бы безбедно жить, но он не променял Казахстан, ставший для него родным, на благополучную Германию. Не случайно эта тема родины стала одной из главных в его книгах. Вот что он говорил по этому поводу в одной из наших с ним бесед.
– Мои герои, депортированные и ссыльные немцы, люди искалеченной судьбы, взрослые и малые, постоянно и настойчиво рассуждают на тему: что такое родина, где наша родина, есть ли у нас вообще родина? Или мы вечные скитальцы, изгои, бездомные, неприкаянные на этой земле. Для меня казахское слово «Эль» священно. Оно включает в себя очень много – мой край, моя родимая сторонушка, край моих предков, моя малая родина, место, где мой пуп резан, край-опора, край-защита, край-отрада, земля моей чести, моей совести и так далее. Вот что такое «Эль». Жить без чувства родины – все равно что влачить существование без любви, – считал Герольд Карлович.
В моей памяти праздник 1 Мая остался одним из самых светлых и счастливых воспоминаний, когда с самого утра на улицах гремела музыка, день, как правило, выдавался солнечным, под стать настроению – ведь мы были молоды, верили в удачу и светлое будущее. Проблемы интернационализма, мне кажется, мало кого волновали, потому что как-то не задумывались, кто какой национальности – все мы были просто друзья, подруги, любимый класс. И это чувство до сих пор живо во мне и так же дорого.
Светлого вам мая! Все колонки автора