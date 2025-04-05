Мажилис рассмотрит проект нового Налогового кодекса

Статьи
7
Ербол Тишкамбаев

Бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова­ определило проект повестки пленарного заседания. В предстоящую среду депутатам предлагается рассмотреть в первом чтении проект Налогового кодекса и сопутствующие ему поправки по вопросам налогообложения.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проект Налогового кодекса разработан Правительством во исполнение поручений Президента РК, данных в Посла­ниях народу Казахстана в 2022 и 2023 годах. Проект нового Налогового кодекса состоит из 822 статей и ставит на утрату действующий Налоговый кодекс и закон, который ввел его в действие.

Проектом кодекса пред­усмат­риваются, в частности, дифференциация ставки корпоративного подоходного налога для налогоплательщиков некоторых отраслей, расширение налоговых вычетов для развития обработки и стимулирования реинвестирования прибыли на модернизацию. Предлагаются также сокращение количества налогов и других обязательных платежей в бюджет, оптимизация всех специальных налоговых режимов, пересмотр подходов к мониторингу и анализу предоставления налоговых льгот, повышение ставок налогов на дорогостоящее имущество, алкогольную и табачную продукцию, а также ряд других норм и мер, способствующих совершенствованию налогового администрирования. Сопутствующим законопроектом вносятся поправки в три кодекса и 19 законов Республики Казахстан.

Во втором чтении палате предлагается обсудить законопроект по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг. Так, депутатами предложены нормы, в том числе касающиеся введения периода «охлаждения» (двадцать четыре часа) при выдаче потребительских беззалоговых онлайн-кредитов, а также о введении требования по обязательному личному присутствию в отделении банка или микрофинансовой организации граждан, впервые обратившихся за получением кредита. Кроме того, предусмот­рены требования по выдаче беззалоговых потребительских займов отдельным категориям граждан только после получения их согласия, оформленного через портал электронного правительства (не достигших 21 года и старше 55 лет). Мажилисмены предложили также ряд норм, направленных на противодействие мошенническим операциям, относительно деятельности Антифрод-цент­ра, а также другие меры по защите прав заемщиков.

В работу будут приняты новые законопроекты о профилактике правонарушений и по развитию наукоемких территорий.

#мажилис #налоги #кодекс #Бюро

Популярное

Все
Дружба народов – залог нашей Победы
ЦА – ЕС: новый этап взаимодействия
Центральная Азия – Европейский союз: инвестиции в будущее
Роль маслихатов в реализации президентских реформ
Битва умов
Вручены государственные и почетные отраслевые награды
Обсуждены вопросы спортивной кооперации
Раскрывая тайны недр
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Qarmet подключится, и газ подешевеет
США хотят получить контроль над природными ресурсами Украины без гарантий её безопасности
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
А ты оплатил налог на транспорт?
Безупречная репутация, профессионализм и патриотизм
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Запрещенный Telegram-канал выявили прокуроры
Уметь действовать в сложных ситуациях
«Сердце» ГЭС покоя не знает
Лидеры Казахстана и Узбекистана посетили высокогорный спорткомплекс «Медеу»
Полиция наградила отважную девочку, бросившуюся вслед грабителю в Усть-Каменогорске
Заседание совета АНК состоялось в Астане
Состоялся республиканский семинар по вопросам госсимволов и ведомственных наград
Штаб по контролю за сейсмообстановкой перешел на круглосуточный режим работы
В области Абай максимально ускорят строительство «комфортных школ»
Казахстан завоевал первую лицензию на зимние Олимпийские игры-2026
Специализированный экономический суд постановил вернуть водоканал в госсобственность
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Точкой роста должен стать туризм
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Трамп может вывести американские войска из Германии
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Спасибо вам за подвиг!
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Для наших мам!
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт

Читайте также

Обсуждены вопросы спортивной кооперации
Роль маслихатов в реализации президентских реформ
Центральная Азия – Европейский союз: инвестиции в будущее
По следам древнего человека из Устюрта

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]