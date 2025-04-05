Бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова­ определило проект повестки пленарного заседания. В предстоящую среду депутатам предлагается рассмотреть в первом чтении проект Налогового кодекса и сопутствующие ему поправки по вопросам налогообложения.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проект Налогового кодекса разработан Правительством во исполнение поручений Президента РК, данных в Посла­ниях народу Казахстана в 2022 и 2023 годах. Проект нового Налогового кодекса состоит из 822 статей и ставит на утрату действующий Налоговый кодекс и закон, который ввел его в действие.

Проектом кодекса пред­усмат­риваются, в частности, дифференциация ставки корпоративного подоходного налога для налогоплательщиков некоторых отраслей, расширение налоговых вычетов для развития обработки и стимулирования реинвестирования прибыли на модернизацию. Предлагаются также сокращение количества налогов и других обязательных платежей в бюджет, оптимизация всех специальных налоговых режимов, пересмотр подходов к мониторингу и анализу предоставления налоговых льгот, повышение ставок налогов на дорогостоящее имущество, алкогольную и табачную продукцию, а также ряд других норм и мер, способствующих совершенствованию налогового администрирования. Сопутствующим законопроектом вносятся поправки в три кодекса и 19 законов Республики Казахстан.

Во втором чтении палате предлагается обсудить законопроект по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг. Так, депутатами предложены нормы, в том числе касающиеся введения периода «охлаждения» (двадцать четыре часа) при выдаче потребительских беззалоговых онлайн-кредитов, а также о введении требования по обязательному личному присутствию в отделении банка или микрофинансовой организации граждан, впервые обратившихся за получением кредита. Кроме того, предусмот­рены требования по выдаче беззалоговых потребительских займов отдельным категориям граждан только после получения их согласия, оформленного через портал электронного правительства (не достигших 21 года и старше 55 лет). Мажилисмены предложили также ряд норм, направленных на противодействие мошенническим операциям, относительно деятельности Антифрод-цент­ра, а также другие меры по защите прав заемщиков.

В работу будут приняты новые законопроекты о профилактике правонарушений и по развитию наукоемких территорий.