МЧС объявило набор спасателей

На службу принимают граждан Казахстана в возрасте от 18 до 35 лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям объявили набор спасателей, передает Kazpravda.kz.

На службу принимаются граждане Казахстана в возрасте от 18 до 35 лет, годные к строевой службе. Для кандидатов на должности водителей пожарных автомобилей обязательным условием является наличие водительского удостоверения категорий «В» и «С».

«Преимущества службы: сменный график работы; возможность получения жилья по государственной программе и жилищных выплат на каждого члена семьи; ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск от 30 до 45 календарных дней; выплата пособия (два оклада) на оздоровление при выходе в отпуск; право выхода на пенсию в 48 лет; возможность получения бесплатного профильного высшего образования; карьерный рост и профессиональное развитие; стабильная заработная плата», - сообщили в МЧС.

Подробную информацию о поступлении на службу можно получить в территориальных департаментах по чрезвычайным ситуациям, а также в Академии гражданской защиты.