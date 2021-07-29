Медальный прогноз для казахстанских боксеров на Олимпиаду-2020 дал Сапиев
Председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Казахстана Серик Сапиев озвучил прогноз по медальному зачету для сборной страны по боксу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.
По его мнению, все четыре боксера, которые продолжают борьбу на Играх в Токио, могут завоевать медали.
«Я бы сказал, что три медали мы вполне можем завоевать или четыре. Все боксеры, которые остались, могут взять медали, мы очень надеемся. Мы все сделали, все подготовили, теперь все будет зависеть от выступления спортсменов», — высказался Сапиев.
Также олимпийский чемпион 2012 года высказался о выступлении боксера Василия Левита, потерпевшего поражение в первом поединке.
«Василия будем поддерживать. Если решит завершить карьеру в боксе, то постараемся помочь... Если решит продолжить, то также будем поддерживать, создавать условия», — рассказал Сапиев.
Кроме этого, глава комитета спорта не исключил, что после токийских Игр некоторые тренеры могут покинуть занимаемые должности.
«У нас после каждых Игр проходят совещания с министерством, федерациями и НОК, где мы анализируем наши ошибки, принимаем решения. Будет заседание, где мы будем принимать меры в отношении тренеров, если провалят эти Игры. После Олимпиады можем говорить о структуре и принимать решения», — заявил Серик Сапиев.
Сегодня, 29 июля, на Олимпиаде в Токио выступил знаменосец сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма), он стартовал с победы. Ранее на Олимпиаде-2020 успешно стартовали казахстанцы Закир Сафиуллин (до 63 килограммов) и Сакен Бибосынов (до 52 килограммов). При этом Аблайхан Жусупов (до 69 килограммов), Василий Левит (до 91 килограмма) и Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма) выбыли из борьбы после первых же поединков, а Серик Темиржанов (до 57 килограммов) завершил выступление в 1/8 финала. Также Игры после стартового боя покинула единственная казахстанская боксерша Надежда Рябец (до 75 килограммов).
Также Серик Сапиев дал оценку объективности судейства боев казахстанских боксеров на Олимпиаде-2020. Он считает, что судейство в боях с участием казахстанских боксеров на Олимпиаде в Токио было объективным.
«На Олимпиаде судейство максимально объективное. Есть моменты, когда судьи со своего угла могут не заметить какие-то удары или действия, но если спортсмен уверенно выигрывает, то никаких вопросов быть не должно. Я думаю, что наши ребята недоработали до конца. Да, были моменты, когда раунд можно было решить в ту или иную пользу, но в целом, были равные бои. Здесь максимально объективное судейство. Равный бой, значит, тому повезло больше. А если бы он уверенно выиграл этот бой, то без вопросов, уверен, победу бы отдали», — сказал Сапиев.