Медальный урожай казахстанских школьников

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Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

В иранском городе Исфахан завершилась 54-я международная олимпиада по физике IPHO 2024. Сборная Казахстана выиграла здесь четыре серебряные и одну бронзовую медаль.

Фото Министерства просвещения РК

«Серебро» взяли ученик 11-го класса Республиканской физико-математической школы Алматы Маргулан Нурсагатов, двенадцатиклассник международной школы «Мирас» (Алматы) Досжан Бисимби, ученик 11-го класса Актюбинского областного специализированного лицея-интерната «Білім-инновация» для одаренных мальчиков Артур Ким и одиннадцатиклассник лицея-интерната для одаренных мальчиков «Білім-инновация» Астаны Амир Пшенбаев.

«Бронза» досталась Илиясу Казымбеку, ученику 9-го класса РФМШ Астаны. Руководителями сборной выступили доцент SDU University Самат Максутов и учитель физики Назарали Айтджанов.

Ранее наши талантливые ученики показали себя на международной математической олимпиаде IMO-2024 в Великобритании, получив пять медалей. Еще четыре награды пополнили копилку сборной Казахстана на Европейской олимпиаде по физике EuPho в Грузии.

Всего казахстанские школьники завоевали в этом году более 360 медалей на 12 международных олимпиадах. Особое достижение – абсолютный успех на международных чемпионатах по робототехнике в Сингапуре, Китае и США.

Медали разного достоинства они собрали на Всемирной научной и инженерной выставке в Лос-Анджелесе, Международной математической олимпиаде и Олимпиаде по биологии имени Авиценны в Узбекистане, Международной математической олимпиаде для девушек в Грузии, Международной Менделеевской олимпиаде по химии в Китае. Казахстанские ребята также вошли в тройку сильнейших юных математиков Балканского полуострова.

Как отмечает Минпросвещения РК, такие высокие результаты способствовали проведению самой престижной мировой олимпиады по биологии в Казахстане в июле этого года. В нашей столице собралось максимальное число стран-участников: 300 юных биологов из 81 государства. Сборная Казахстана еще раз подтвердила высокий уровень, завоевав четыре бронзовые медали.

#олимпиада #физика #IPHO 2024 #Исфахан

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