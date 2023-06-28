Медицинские работники тоже нуждаются в заботе и внимании

Общество
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Алла Серикбаева

Сегодня много говорится о достижениях в сфере здравоохранения. Врачи – это те, кто всегда стоит на передовой. Но они такие же люди, у которых есть проблемы и чаяния.

Фото: zdravunion.kz

Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников здравоохранения AQNİET защищает права и интересы медицинских работников. В этом году объединение отмечает 100-летие. Да, первые профсоюз­ные ячейки в организациях медико-санитарной сети Казах­стана стали возникать в начале 20-х годов прошлого столетия. В последующем претерпевали различные преобразования. С 2018 года Казахстанский отраслевой профсоюз работников здравоохранения вышел из сос­тава Федерации профсоюзов РК, а в 2021 году стал называться AQNİET.

По словам председателя этого профсоюза Бакытжана Тажибая, многие ассоциируют деятельность подобных организаций только с новогодними кульками и льготными путевками в санатории. Но это далеко не так. Охват их деятельности гораздо шире. Можно выделить три основные задачи: защита трудовых прав, улучшение социально-экономического положения медицинских работников и обеспечение охраны безопасности труда на рабочем месте.

– В 2020 году между Министерством здравоохранения, Национальной палатой здравоохранения и нашим профсоюзом было подписано отраслевое соглашение, последнее соглашение подписано в этом году. В нем отражены вопросы повышения заработной платы, дополнительных шести дней отпуска, сохранения доплат за квалификацию, даже если срок сертификата истек, – рассказывает Бакытжан Тажибай.

Именно эти вопросы сегодня наиболее актуальны, и по ним чаще всего поступают обращения в профсоюз. К слову, в его составе есть юридическая служба, организация сотрудничает и с профессиональными адвокатами, благодаря чему в судах защищаются права медработников, которых незаконно уволили, сократили или несправедливо дали дисциплинарное взыскание. И так многие конфликты удается решить в досудебном порядке.

– Чтобы повысить статус врача, необходимо обеспечить достойный уровень заработной платы, – констатирует спикер. – А еще проблема кроется в том, что Фонд социального медицинского страхования недостаточно финансирует медорганизации. Как следствие – не созданы благоприятные условия труда для медработников, особенно в сельской местности.

Пандемия коронавируса показала, что врачи всегда находятся на передовой, но одних аплодисментов в их адрес недостаточно. Они заслуживают почет и уважение.

– Многие заблуждаются, считая, что медики равнодушны к чужому горю. Но я утверждаю обратное, – говорит собеседник. – Когда я работал детским хирургом, был ответственным дежурным, мне приходилось встречаться с родителями и сообщать им о смерти ребенка... Вы не представляете, как это тяжело. Врач не может не переживать, и у него от этого много рубцов на сердце.

А тем временем мировые аналитики прогнозируют, что роботы скоро заменят врачей. Как полагает глава AQNİET, несмотря на то, что у докторов появится много дополнительных инструментов, которые будут им помогать в диаг­ностике, человеческих отношений они заменить не смогут.

– Судите сами, пациенты всегда хотят, чтобы именно врач измерил им пульс, посмотрел горло, потрогал живот, выслушал... Если врач уделит должное внимание пациенту, то половина проблем уже решится. Ведь для людей так важно, чтобы их лечили не железные роботы, а живой человек, – уверен Бакыт­жан Тажибай.

#здравоохранение #медицина #медработники #AQNİET

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