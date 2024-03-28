Медицинские специалисты узких направлений станут доступнее

Об этом заявила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, посещая столичные медицинские объекты. Так, она ознакомилась с работой городской поликлиники № 6, к которой прикреплены свыше 90 тысяч жителей. С медицинскими работниками глава ведомства обсудила актуальные проблемные вопросы, связанные с качеством оказания медпомощи на первичном уровне. Также отмечено, что необходимо повышать квалификацию врачей общей практики, разгружать их от лишнего несвойственного функ­ционала, больше внимания уделять лечебному процессу.

Другим актуальным направлением стало обсуждение работы служб поддержки пациентов в поликлиниках. По мнению министра, они должны обеспечивать эффективные комфорт­ные коммуникации на местах, предотвращая возникновение жалоб и обращений.

Следующей темой обсуждения стали школьные профосмотры, в частности, качество профилактики распространенных стоматологических заболеваний у детей, восстановление кабинетов гигиены в учреждениях детского образования. Медики, в свою очередь, высказали свои нарекания по работе медицинских информационных систем, предложения по снижению очередности пациентов к врачам общей практики.

Акмарал Альназарова напомнила о главном принципе действующей системы социального медицинского страхования.

– Система ОСМС – не накопительная система и не предусматривает персональных счетов, а работает по принципу солидарности. Это значит, что взносы граждан, которые не обращаются за медицинской помощью, не сгорают, не возвращаются, а перерас­пределяются на других пациен­тов, на тех, кто нуж­дается в лечении, – отметила глава ведомства. – Это особенно важно в случаях оказания дорогостоя­щей медицинской помощи стоимостью до 40 миллионов тенге, в случаях применения особых технологий, которые в рамках накопительной системы невозможны.

К слову, в настоящее время готовятся новые регламенты, значительно упрощающие процесс дос­тупности к узким специалистам для пациентов с хроническими заболеваниями. По словам минис­тра, в результате оптимизации процессов предусмотрено сокращение 27 видов существующих справок, пересматриваются протоколы диагностики и лечения с целью исключения необоснованных видов процедур. Для снижения нагрузки на врачей будут упрощены отчетные формы для заполнения, часть из них переводится на уровень среднего медицинского персонала. Для удобства пациентов будет сокращен в общей совокупности перечень анализов на плановую госпитализацию на 42 исследования и будет введено увеличение сроков их действия до трех месяцев.