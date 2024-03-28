Медицинские специалисты узких направлений станут доступнее Общество 28 марта 2024 г. 9:26 868 Самат Бейсембаев К ним легче будет пробиться пациентам с хроническими заболеваниями Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова Об этом заявила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, посещая столичные медицинские объекты. Так, она ознакомилась с работой городской поликлиники № 6, к которой прикреплены свыше 90 тысяч жителей. С медицинскими работниками глава ведомства обсудила актуальные проблемные вопросы, связанные с качеством оказания медпомощи на первичном уровне. Также отмечено, что необходимо повышать квалификацию врачей общей практики, разгружать их от лишнего несвойственного функционала, больше внимания уделять лечебному процессу. Другим актуальным направлением стало обсуждение работы служб поддержки пациентов в поликлиниках. По мнению министра, они должны обеспечивать эффективные комфортные коммуникации на местах, предотвращая возникновение жалоб и обращений. Следующей темой обсуждения стали школьные профосмотры, в частности, качество профилактики распространенных стоматологических заболеваний у детей, восстановление кабинетов гигиены в учреждениях детского образования. Медики, в свою очередь, высказали свои нарекания по работе медицинских информационных систем, предложения по снижению очередности пациентов к врачам общей практики. Акмарал Альназарова напомнила о главном принципе действующей системы социального медицинского страхования. – Система ОСМС – не накопительная система и не предусматривает персональных счетов, а работает по принципу солидарности. Это значит, что взносы граждан, которые не обращаются за медицинской помощью, не сгорают, не возвращаются, а перераспределяются на других пациентов, на тех, кто нуждается в лечении, – отметила глава ведомства. – Это особенно важно в случаях оказания дорогостоящей медицинской помощи стоимостью до 40 миллионов тенге, в случаях применения особых технологий, которые в рамках накопительной системы невозможны. К слову, в настоящее время готовятся новые регламенты, значительно упрощающие процесс доступности к узким специалистам для пациентов с хроническими заболеваниями. По словам министра, в результате оптимизации процессов предусмотрено сокращение 27 видов существующих справок, пересматриваются протоколы диагностики и лечения с целью исключения необоснованных видов процедур. Для снижения нагрузки на врачей будут упрощены отчетные формы для заполнения, часть из них переводится на уровень среднего медицинского персонала. Для удобства пациентов будет сокращен в общей совокупности перечень анализов на плановую госпитализацию на 42 исследования и будет введено увеличение сроков их действия до трех месяцев. #здравоохранение #медицина #поликлиника #ОСМС #узкие специалисты