Медицинский туризм: иностранцам делают сложные операции в Шымкенте

Здравоохранение
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Город становится одним из передовых центров медицинского туризма, предлагая высокотехнологичную специализированную помощь пациентам со всего мира, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

В 2024 году более 100 иностранных граждан приехали в город для получения лечения.

Городская больница №2 успешно провела сложные нейрохирургические операции пациентам из Узбекистана, Таджикистана, Монголии, Швейцарии и России. Все вмешательства, относящиеся к особо сложной категории, были выполнены благодаря профессионализму и опыту врачей.

Городская больница №1 оказала лечение около 500 пациентам из разных регионов Казахстана и зарубежья, включая граждан Китая, Узбекистана и России. Здесь проводились серьезные операции и комплексные лечебно-диагностические обследования.

Диагностический центр Шымкента активно развивает медицинский туризм на амбулаторно-поликлиническом уровне. В 2024 году здесь предоставили высокотехнологичные диагностические услуги более 50 иностранным пациентам из Центральной Азии, Европы, России и США. Центр оснащен современным оборудованием, включая аппараты МРТ, КТ, видеоэндоскопы и ультразвуковые устройства премиум-класса. Благодаря внедрению международных стандартов ISO, количество пациентов ежегодно увеличивается на 10-15 человек.

Центр сердца Шымкента также активно участвует в международном сотрудничестве. В 2024 году в учреждении проведены высокотехнологичные операции пациентам из США, России, Афганистана и Таджикистана.

Шымкент продолжает укреплять свою репутацию как центр передовой медицины, привлекая всё больше иностранных пациентов.

#здравоохранение #Шымкент #медицинский туризм

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