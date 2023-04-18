Электронные медкнижки появятся у казахстанцев

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Проект Правил выдачи, учета и ведения личных медицинских книжек опубликован на портале «Открытые НПА», его обсуждение продлится до 26 апреля.

Как следует из содержания проекта, личная электронная медицинская книжка будет полностью воспроизводить информацию подлинного документа и удостоверяться с помощью ЭЦП.

Выдавать электронную медкнижку будут организации с лицензией на медицинскую деятельность и медицинской информсистемой.

Цифровой документ будет содержать все личные данные и данные о ранее перенесенных инфекционных заболеваниях владельца. Там же будут отмечены результаты обязательных осмотров и обследований, закрепленные электронной подписью врачей.

В личной медкнижке также будет указываться срок допуска к работе пациента с указанием даты, фамилии, имени, отчества, ЭЦП специалиста и QR-кода субъекта здравоохранения.