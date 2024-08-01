«Мертвые души» и незаконные надбавки

– В сфере здравоохранения области, например, существовали незаконные надбавки руководству 27 медицинских учреждений. Пока нашими стараниями их не исключили, был нанесен ущерб бюджету на сумму в 400 миллионов тенге, – рассказал журналис­там руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции по области Жетысу Саян Ахметжанов. – В деятельности восьми колледжей также выявлены неправомерные выплаты повышенных окладов и надбавок управленческому персоналу на сумму 80 миллионов тенге.

В Сарканском районе бухгалтер похитила 1,6 млрд тенге из заработной платы педагогов. Но есть в Жетысу дело, поразившее всю страну. За ним долгое время внимательно следили журналис­ты, блогеры, общественники. Бухгалтеры в системе образования создали целую ОПГ!

– На прошлой неделе судом вынесен приговор в отношении двадцати одного бухгалтера отдела образования и школ города Талдыкоргана по обвинению в хищении бюджетных средств, – рассказал Саян Ахметжанов. – Участники этой организованной преступной группировки присвоили более 4,5 миллиарда тенге путем незаконного перечисления заработной платы физическим лицам, фактически не работавшим в сфере образования, а также на свои личные счета. Суд признал подсудимых виновными и приговорил к лишению свободы на срок от 7 до 15 лет.

Бывший руководитель отдела образования Талдыкоргана получил 11 лет лишения свободы за взятки и хищения, в том числе за сокрытие преступной деятельности этой самой группировки.

– В спортивной сфере мы предот­вратили потери бюджета в виде незаконных окладов и надбавок в ряде организаций на сумму 2,5 миллиарда тенге, – добавил Саян Ахметжанов. – По актам ревизионной комиссии идет работа по возврату этих денег в казну.