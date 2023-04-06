Меры по развитию горно-металлургической отрасли обсудили в Правительстве РК

Премьер подчеркнул необходимость соблюдения баланса интересов государства и бизнеса при реализации новых инициатив и проектов в ГМК.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Актуальные вопросы развития горно-металлургического комплекса обсудили на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

В частности, были рассмотрены планы по внедрению международных стандартов в геологоразведку, а также меры по повышению эффективности разработки месторождений и привлечению инвестиций в отрасль.

В ходе обсуждения премьер-министр подчеркнул необходимость соблюдения баланса интересов государства и бизнеса при реализации новых инициатив и проектов в ГМК.

По итогам совещания уполномоченным госорганам дан ряд соответствующих поручений.