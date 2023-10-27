Метель и гололед ожидаются в выходные в Казахстане

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Погодный сценарий не меняется, зима продолжает вступать в свои права. Быстрая смена барических образований по-прежнему сохранит неустойчивый характер погоды на большей части территории страны, пройдут осадки, преимущественно в виде снега, с гололедными явлениями и низовой метелью.

На севере, в центре и на востоке Казахстана в ночные часы столбики термометров опустятся на отметки 5-10 мороза и днем воздух прогреется только до 2 мороза-3 тепла. А на западе и юге страны осень еще не сдает свои позиции, здесь же в дневные часы температура воздуха повысится до 10-18 тепла, за исключением крайних западных регионов и горных районов юго-востока республики, где днем ожидается 2-7 тепла.