С 22 по 26 апреля в Президентском центре в Астане пройдет IX Международная книжная выставка-ярмарка «Astana Eurasian Book Fair-2026». Это одно из самых масштабных культурно-просветительских мероприятий в Центральной Азии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы

Организатором выставки-ярмарки выступает издательство «Фолиант» при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и акимата города Астаны.

В «Astana Eurasian Book Fair-2026» примут участие около 80 научно-образовательных, полиграфических и компаний, занимающихся изданием книг. Половина из них — казахстанские организации, также ожидается участие 40 компаний из России, Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Монголии, Испании, Китая, Ирана, Беларуси, Португалии, Венесуэлы и Великобритании.

Программа выставки рассчитана на пять дней и включает культурно-деловые мероприятия. В рамках выставки пройдут презентации новых книг, встречи с авторами, автограф-сессии и специальные мастер-классы на детской площадке.

В частности, запланированы презентации таких изданий, как: книга «Турецкая кухня» (изданная при поддержке Министерства культуры и туризма Турции), сборник айтысов Бекарыса Шойбекова «Айтыстың алтын айдар Бекарысы», поэма Маржан Ершу «Жалғыз қол», книга «Елдос Сметов. Төзім. Сенім. Жеңіс» из серии «Замандастар», фотоальбом Ерлана Кожабаева «Казахские орнаменты», фэнтези Анджея Сапковского «Ведьмак», исторический роман Уларбека Далея «Бату хан», «Иесіз көлеңке» Алишера Рахата, «Путешествие надежды» испанского писателя Хавьера Моро, «По ком звонит колокол» Эрнеста Хемингуэя, «Стихотворение-женщина» азербайджанской поэтессы Расмии Сабир, книга Байыта Кабанулы «Моңғол-өлең», «Ақ Жайықтың көз жасы» Нурсултана Мыктыбая, а также книги-альбомы «Туркестан — вечный и всегда новый» и «Димаш Кудайберген. Бесконечная музыка».

23 апреля, в честь Национального дня книги, состоится торжественная церемония награждения издательств-победителей республиканского конкурса «Ұлттық кітап», организованного Министерством культуры и информации РК.

Торжественное открытие выставки состоится 22 апреля в 11:00. В нем примут участие государственные и общественные деятели, известные писатели и иностранные послы.