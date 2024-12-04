Международную поддержку окажут центрам психологической помощи для детей и семей

Международное сотрудничество
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Представители международных организаций подтвердили свою готовность к сотрудничеству

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова провела встречу с представителями международных организаций, включая ЮНИСЕФ, ПРООН и ВОЗ. На ней стороны обсудили ключевые аспекты поддержки Центров психологической помощи в стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Инициатива направлена на обеспечение доступности профессиональной психологической помощи и повышение качества поддержки детей и их семей. Она является важным шагом к улучшению психо-социального благополучия граждан Казахстана. В частности, акцент сделан на защиту детей и психолого-педагогической поддержку родителей. Важную роль в реализации проекта сыграет Проектный офис, координирующий деятельность Центров психологической помощи по всему Казахстану.

Министерство просвещения РК, который является координатором Проектного офиса, совместно с Национальным научно-практическим институтом «Өркен» обеспечат эффективное взаимодействие с региональными органами власти, ответственными за развитие сети психологической помощи. Заместители акимов регионов, специалисты и консультанты проекта возьмут на себя важную роль в обеспечении качественной и своевременной поддержки.

«Психологическое благополучие и безопасность детей являются основой здоровья всего общества. Мы создали надежную инфраструктуру, которая обеспечит поддержку всем, кто в ней нуждается. Это потребует совместных усилий и ресурсов. Нам важно объединить программы и методики для создания эффективной системы психологической поддержки детей» — отметила вице-премьер.

Представители международных организаций подтвердили свою готовность к сотрудничеству в области повышения квалификации специалистов Центров психологической помощи, а также в передаче программ и методик по психологической поддержке детей, подростков и родителей. Особенно подчеркивалась важность интеграции психологической помощи в системы здравоохранения и образования, что обеспечит создание устойчивой сети поддержки для детей всех возрастных групп.

В частности ЮНИСЕФ выразили готовность обеспечить техническое сопровождение работы проектного офиса. Также специалисты международной организации предложили обучение тренеров центров по единой методологии, проведение оценки качества реализации проектов.

#дети #поддержка #помощь #семьи #центры #психологи

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