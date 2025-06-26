Пилотную сельхозярмарку кыргызской продукции проведут в Астане

Международное сотрудничество
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Венера Баталова
корреспондент

В дальнейшем подобные мероприятия пройдут и в других регионах Казахстана

Фото: Минторговли и интеграции РК

На втором заседании казахстанско-кыргызской рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства обсудили вопрос по увеличению взаимных поставок сельскохозяйственной продукции на 2024–2025 годы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли и интеграции РК

Мероприятие состоялось под сопредседательством вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан Баглана Бекбауова и заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Самата Насирдинова. От Министерства торговли и интеграции РК в заседании принял участие председатель Комитета торговли Айдар Абилдабеков.

В рамках заседания было поддержано предложение о проведении пилотной сельскохозяйственной ярмарки кыргызской продукции в Астане, с возможностью дальнейшего проведения подобных мероприятий в других регионах Казахстана.

В рамках обсуждения приграничной торговли сельхозпродукцией стороны приняли решение проработать вопрос активизации торговли между Таласской областью Кыргызской Республики и Жамбылской областью Республики Казахстан с участием местных администраций. Были также рассмотрены меры по увеличению пропускной способности грузового автотранспорта на приграничных пунктах пропуска.

Для наращивания поставок казахстанской пшеницы стороны договорились проработать вопрос железнодорожных тарифов с привлечением заинтересованных организаций. Также было достигнуто соглашение о содействии подписанию в течение одного месяца меморандума о взаимных поставках сельскохозяйственной продукции между ОАО «Кыргыз-Агрохолдинг» и АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» с указанием прогнозного плана закупок.

По итогам заседания подписан соответствующий протокол, закрепляющий достигнутые договоренности и определяющий направления дальнейшего взаимодействия.

#Кыргызстан #торговля #сельхозпродукция

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