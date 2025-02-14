Международные тренеры провели мастер-класс для казахстанских боччистов

Международное сотрудничество,Спорт
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Учебно-тренировочные сборы казахстанских боччистов проходят в эти дни в Астане

Практическими навыками и секретами мастерства в ходе семинара-тренинга с казахстанскими параспортсменами и тренерами делятся знаменитые международные тренеры Кореи и Тайланда. На тренировке казахстанских параатлетов побывал и председатель Сената – президент Казахстанской федерации бочча Маулен Ашимбаев, сообщает Kazpravda.kz

Участие в практическом семинаре-тренинге по бочча приняли 16 спортсменов и тренеров из регионов страны, включая гг. Астана, Алматы, Шымкент, Талдыкорган, Атырау, Жанаозен, Павлодар, области Жетысу, Абай и другие, а также руководители 9 региональных федераций.

Цель семинара-тренинга – выработать единую стратегию развития данного вида спорта в регионах и содействовать максимальному раскрытию потенциала спортсменов.

Не менее важен и практический аспект. Приглашенные на тренинг тренеры широко известны в мире и имеют за плечами многолетний опыт подготовки боччистов и паралимпийских чемпионов. К примеру, по методике южнокорейского эксперта Чоль Хён Квона тренируются боччисты по всему миру, а гость из Тайланда Котсила Самрит является главным тренером национальной сборной Тайланда по бочча.

Маулен Ашимбаев выразил признательность иностранным тренерам за их работу с казахстанскими боччистами и пожелал спортсменам побед. Он отметил, что с каждым годом количество желающих заниматься бочча, равно как и качество подготовки казахстанских спортсменов, растет. Поэтому мастер-классы от тренеров такого уровня – это уникальная возможность изучить техники, отработать оригинальную методику и узнать больше об особенностях бочча на мировом уровне.

Чоль Хён Квон - тренер международного уровня из Южной Кореи:

- Я работаю тренером по бочча уже более 15 лет. И это мой второй визит в Казахстан для проведения учебного семинара. Первый учебный семинар провел два года назад, когда впервые посетил вашу страну. На самом деле еще тогда (в первый свой приезд) я очень удивился, что казахстанские боччисты, несмотря на то, что бочча в Казахстане еще только на стадии своего развития, проявляют такой энтузиазм, и рвению молодых спортсменов. Поэтому и во второй раз принял приглашение для проведения семинара с большим удовольствием.

Если в прошлый раз (в прошлом году) мы больше внимания уделяли теоретической части, т.е. изучали больше о самой игре, о тактике, то в этот раз акцент был сделан на практическую часть. Также, что меня удивило в этот раз, спустя два года, некоторые атлеты показали значительный рост своих навыков в бочче. За столь короткое время ребята продвинулись на несколько шагов вперед и это очень радует. Поэтому я не сомневаюсь, что такими темпами ребята в скором времени достигнут самых высоких результатов.

Вместе с тем, нельзя не отметить, что со стороны государства в целом и руководства Федерации бочча оказывается большая поддержка и содействие в продвижении данного вида спорта в стране. Уверен, с такой поддержкой бочча в Казахстане в скором времени достигнет внушительных результатов.

 

#бочча #Ашимбаев #мастер-класс #тренеры

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