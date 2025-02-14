Международные тренеры провели мастер-класс для казахстанских боччистов

Практическими навыками и секретами мастерства в ходе семинара-тренинга с казахстанскими параспортсменами и тренерами делятся знаменитые международные тренеры Кореи и Тайланда. На тренировке казахстанских параатлетов побывал и председатель Сената – президент Казахстанской федерации бочча Маулен Ашимбаев, сообщает Kazpravda.kz

Участие в практическом семинаре-тренинге по бочча приняли 16 спортсменов и тренеров из регионов страны, включая гг. Астана, Алматы, Шымкент, Талдыкорган, Атырау, Жанаозен, Павлодар, области Жетысу, Абай и другие, а также руководители 9 региональных федераций.

Цель семинара-тренинга – выработать единую стратегию развития данного вида спорта в регионах и содействовать максимальному раскрытию потенциала спортсменов.

Не менее важен и практический аспект. Приглашенные на тренинг тренеры широко известны в мире и имеют за плечами многолетний опыт подготовки боччистов и паралимпийских чемпионов. К примеру, по методике южнокорейского эксперта Чоль Хён Квона тренируются боччисты по всему миру, а гость из Тайланда Котсила Самрит является главным тренером национальной сборной Тайланда по бочча.

Маулен Ашимбаев выразил признательность иностранным тренерам за их работу с казахстанскими боччистами и пожелал спортсменам побед. Он отметил, что с каждым годом количество желающих заниматься бочча, равно как и качество подготовки казахстанских спортсменов, растет. Поэтому мастер-классы от тренеров такого уровня – это уникальная возможность изучить техники, отработать оригинальную методику и узнать больше об особенностях бочча на мировом уровне.

Чоль Хён Квон - тренер международного уровня из Южной Кореи: