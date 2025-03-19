Международный конкурс хореографических учебных заведений «Өрлеу» пройдет в Алматы

Фото: МКИ

С 30 марта по 4 апреля 2025 года в Алматы пройдёт IX международный конкурс хореографических учебных заведений «Өрлеу», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Конкурс, проводимый с 2008 года, нацелен на развитие и укрепление международного творческого сотрудничества, широкий обмен опытом между хореографическими учебными заведениями, выявление юных дарований в области хореографического искусства, повышение исполнительского мастерства, а также развитие лучших традиций классического, народного и современного танцев.

Конкурс проводится по номинациях: «Классический танец», «Народный танец» и «Современная хореография». В рамках конкурса пройдут уроки, мастер-классы по классическому танцу, а также Гала-концерт победителей. В этом году количество участников составило 134 человека из 8 стран мира: Казахстан, Россия, Южная Корея, Турция, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан и Монголия

Конкурс пройдет на трех площадках города Алматы: Учебный театр Алматинского хореографического училища, сцена Almaty Theatre, завершающий гала-концерт победителей на сцене Казахского национального театра оперы и балета имени Абая.

Организатором конкурса является Алматинское хореографическое училище имени Александра Селезнёва при поддержке Министерства культуры и информации РК.