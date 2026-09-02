Звезды Ковент-Гардена выступят с балетом «Лебединое озеро» в Астане

Жемчужина мировой классики с 2017 года входит в репертуар «Астана Опера»

Фото: театр "Астана Опера"

«Астана Опера» совместно с Международным фестивалем Ballet Globe 11 и 12 сентября представит зрителям балет П. Чайковского «Лебединое озеро» в постановке художественного руководителя балетной труппы Алтынай Асылмуратовой, сообщает Kazpravda.kz

В дни спектаклей ожидается, что главные партии исполнят прима-балерина и премьер Ковент-Гардена (Великобритания) Фуми Канеко и Вадим Мунтагиров. Симфонический оркестр «Астана Опера» выступит под управлением дирижера-постановщика Армана Уразгалиева.

До первого выхода на сцену балетной труппы «Астана Опера» в XIV театральном сезоне остались считанные дни. Как обычно, летом артисты балета посвятили время отдыху, но при этом успели блестяще показать себя на мировых сценах.

Например, ведущий солист театра заслуженный деятель Казахстана Бактияр Адамжан успешно выступал на сценах Festival Theatre в Эдинбурге (Шотландия), Sadler's Wells Theatre в Лондоне (Англия) и других мировых площадках.

Ведущие солисты - заслуженный деятель Казахстана Еркин Рахматуллаев и Шугыла Адепхан - представляли отечественное балетное искусство на сцене Большого театра в Гонконге (Китай). Солист Султанбек Гумар вместе со своими ассистентами – солистами Айбаром Токтаром и Жанибеком Ахмедиевым – второй год подряд принимал участие в качестве режиссера-хореографа в масштабном международном фестивале «Алтай – золотая колыбель тюркского мира», проходившем в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области. Там двадцатиминутный пролог в постановке С. Гумара исполнил артист балетной труппы Нима Токов.

Вернувшись в любимый театр с хорошим настроением и вдохновением, труппа сейчас ответственно готовится к выходу на сцену перед взыскательной столичной публикой. Открытие балетного сезона знаменитым «Лебединым озером» станет значимым событием как для коллектива, так и для звезд Королевского балета, участвующих в постановке.

Жемчужина мировой классики с 2017 года входит в репертуар «Астана Опера» в хореографической редакции народной артистки России Алтынай Асылмуратовой. Основываясь на классическом хореографическом наследии Мариуса Петипа и Льва Иванова, художественный руководитель балетной труппы создала постановку, которая позволяет максимально раскрыть техническое мастерство и актерский талант труппы. Сотрудничество с международным фестивалем Ballet Globe расширяет масштаб этого спектакля, превращая его в яркий пример диалога культур.

Прима-балерина Королевского балета Ковент-Гардена Фуми Канеко, исполняющая главную партию Одетты-Одиллии, имеет в копилке наград призы крупных международных балетных конкурсов в Болгарии, России и США, а также премию Critics' Circle National Dance Awards как лучшая балерина Великобритании. Сегодня она входит в число ярчайших представителей мирового балетного искусства и неизменно исполняет главные партии классического репертуара на престижных сценах мира.

Ее партнером, воплощающим образ принца Зигфрида, станет Вадим Мунтагиров – лауреат международной премии Benois de la Danse, обладатель звания Dance Europe Dancer of the Year. Он также дважды удостаивался национальной премии британских балетных критиков Critics' Circle National Dance Awards. Выступления артиста на сценах Королевского балета, Большого театра России и крупнейших театров мира получили высокую оценку международного профессионального сообщества.

Следует отметить, что это не первый совместный проект «Астана Опера» и Ballet Globe. Ранее в рамках двустороннего партнерства на сцене столичного театра состоялся вечер легендарных балетов Серебряного века в постановке Михаила Фокина с участием народной артистки России примы Мариинского театра Дианы Вишневой, заслуженного артиста России первого солиста Мариинского театра Константина Зверева и артистов балетной труппы «Астана Опера».

Предстоящие спектакли, без сомнения, в очередной раз продемонстрируют масштаб международного сотрудничества театра.