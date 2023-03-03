Межведомственные сборы прошли в войсках РХБЗ

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Участники сборов не только повысили свою квалификацию, но и выполнили задачи по организации межведомственного взаимодействия.

Фото пресс-службы Десантно-штурмовых войск

В Десантно-штурмовых войсках прошли межведомственные сборы специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДШВ.

Курс повышения квалификации и изучения новейших образцов вооружения, средств радиационной, химической, биологической защиты и разведки прошли свыше 200 специалистов Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии.

Войска РХБЗ занимаются выявлением и оценкой обстановки в указанном районе, обеспечением защиты соединений и частей от поражающих факторов оружия массового поражения и радиационного, химического, биологического заражения. Кроме того, специалисты РХБЗ задействованы в ликвидации последствий техногенных катастроф на промышленных предприятиях. Для выполнения этих задач подразделения РХБЗ Десантно-штурмовых войск оснащены современными средствами защиты, вооружением и оборудованием.

В прошлом году в батальон РХБЗ поступил новейший комплекс биологической разведки, разработанный в Казахстане. Спецтехника оснащена лабораторным оборудованием для выявления и проведения экспресс-анализа патогенов в районе чрезвычайной ситуации биологического характера.

"Мобильная лаборатория оснащена средствами радио и спутниковой связи, системой видеонаблюдения и оборудованием для проведения ПЦР-анализов, поэтому комплекс может применяться и в медицинских целях", – пояснил старший офицер управления командующего Десантно-штурмовыми войсками подполковник Алмас Копжасар.

В сборах специалистов принимают участие не только офицеры и военнослужащие по контракту, но и солдаты срочной службы.  

Участники сборов не только повысили свою квалификацию, но и выполнили задачи по организации межведомственного взаимодействия, отметили в ДШВ.

 

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