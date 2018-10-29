МИД РК проверяет информацию о казни боевиками казахстанок в Сирии
Жанат Тукпиев
В Министерстве иностранных дел РК сообщили, что проверяют распространенную в СМИ информацию о предполагаемой казни казахстанок экстремистами в Сирии, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Нам необходимо удостовериться, имел ли место данный факт, так как источник еще не подтвержден. Это займет определенное время. Все вопросы, связанные с нашими гражданами, находящимися на территории Сирии законно или незаконно, мы поручаем нашему посольству в Иордании, которое по совместительству является посольством Казахстана в Сирии. Эту информацию МИД проверяет", – сказал официальный представитель ведомства Айбек Смадияров на брифинге в МИД РК.
Напомним, что по данным издания "Актобе Таймс", три казахстанки убили в Сирии своих соотечественниц и ребенка ради денег для возвращения на родину. Вернуться им не удалось, их казнили боевики.