Миллиарды тенге за последнее десятилетие направлялись на приведение в порядок водохозяйственных объектов юга республики, но вода так и не доходит до землепользователей
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Любовь Доброта, Туркестанская область
Четверть орошаемых земель страны приходится на Туркестанскую область, дефицит поливной воды в которой из года в год только обостряется. При таком раскладе ее эффективное использование является первоочередной задачей. Иначе никак, ведь 63% годовых лимитов водопользования, причитающихся региону, приходится на трансграничные реки, несущие свои воды через территории соседних государств.