Миллиарды тенге за последнее десятилетие направлялись на приведение в порядок водохозяйственных объектов юга республики, но вода так и не доходит до землепользователей

Следует сказать, что более 83% поливной воды, используемой на юге, потребляется сферой сельского хозяйства, а остальные 17% предназначены рыбоводству, промышленности, экологическим программам и питьевому водоснабжению. Уже сегодня земледельцы Туркестанской области ежегодно в среднем недополучают 210 млн кубометров поливной воды. Сколько при этом ее теряется на пути к полю, наверняка не знает никто.

Однозначно, потери колоссальны. На проблему обратил внимание Президент в Послании народу, поставив задачу по сохранению экосистемы водных объектов и реконструкции важнейших оросительных каналов с целью экономичного использования гидроресурсов.

Глава государства также поручил перейти на современные водосберегающие технологии, наладить учет и внедрить систему цифровизации в поливном земледелии. Без этого невозможно выполнить еще одну установку – к 2030 году увеличить площадь орошаемого земледелия до 3 млн га. Это почти в два раза больше в сравнении с существующим объе­мом. Основная нагрузка ляжет на две области – Алматинскую и Туркестанскую, растениеводство в которых во многом опирается на искусственное орошение.

Следует научить земледельцев бережному расходованию каждого кубометра воды, учитывая наметившуюся глобальную тенденцию по сокращению водных ресурсов.

К факторам, препятствующим экономии поливной влаги, можно, в частности, отнести невысокий водный тариф, отсутствие четкого регулирования порядка подачи воды и, как следствие, излишнее ее потребление, а также потери.

Суммарная мощность двух крупнейших в регионе водо­емов – Шардаринского водохранилища и Коксарайского противопаводкового контррегулятора – не обеспечивает потребности земледельцев в вегетативный период.

Для решения этой проблемы в области запланированы реконструкция и строительство ряда крупных водохозяйственных объектов, два из которых уже введены в эксплуатацию. Водохранилище Кенсай – Кос­корган-2 вместимостью 18 млн кубических метров в значительной мере решает вопрос поливной воды для земледельцев, чьи поля расположены между Кентау и Туркестаном, включая полив зеленых насаждений областного центра.

Сокращению дефицита поливной воды будет способствовать и капитальный ремонт Туркестанского магистрального канала. Бетонирование 59 километров его русла позволит в год за счет снижения фильтрации экономить до 60 млн кубических мет­ров воды.

Проект является одним из наиболее значимых для Туркестанской области. Для реализации его четвертой, завершающей очереди из республиканского бюджета на текущий год необходимо 5 млрд тенге. В МЭРТ РК представлена соответствующая бюджетная заявка, но вопрос выделения средств остается пока открытым.

Строительство машинного канала от реки Сырдарьи для заполнения Туркестанского магистрального канала позволит увеличить годовой объем водопотребления через этот ороситель на 195,4 млн кубометров. Специалисты подсчитали, что это даст возможность ежегодно производить дополнительно продукции на 14,7 млрд тенге.

Окончательно проблему гарантированного обеспечения поливной водой Туркестанского региона решит строительство ряда других водохозяйственных объектов.

Так, строительство водохранилища Байдибек-ата позволит во время весенних паводков аккумулировать 68 млн кубометров осадков, а при со­оружении водохранилища Боралдай – 65 млн кубометров. Проекты эти дорогостоящие.

Их осуществление обойдется, соответственно, в 16,9 млрд и 15 млрд тенге. Но и эффект обещает быть колоссальным, ведь сейчас, в период весеннего паводка, здесь вынуж­дены сбрасывать лишнюю воду через реку Арысь в Сырдарью, не имея возможности принять ее в водохранилище Боген. Только в нынешнем году таким способом регион потерял 230 млн кубометров поливной влаги.

Для начала строительных работ на водохранилище Байдибек-ата из рес­публиканского бюджета на 2023 год уже выделено 5 млрд тенге.

Чтобы восстановить и улучшить состояние полутора десятков водохозяйственных объектов, а также провести текущий ремонт пяти объектов, из бюджета области выделено 3,7 млрд тенге. Этих средств достаточно для приведения в порядок 63 км каналов, что позволит улучшить водоснабжение 11,2 тыс. га поливных земель.

К примеру, давно назрела необходимость в капитальном ремонте канала Акбай – Карасу в Сайрамском районе, который на протяжении последних нескольких лет находится в аварийном состоянии.

Полив около 80 тыс. га орошаемых земель Ордабасинского, Отрарского, Байдибекского, Сауранского районов, городов Арыси, Кентау, озеленение Туркестана обеспечиваются благодаря эффективному использованию водных объектов регионального уровня.

В планах ГКП на ПХВ «Туран су» на текущий год значится проведение механической очистки 230 километров каналов в Ордабасинском, Сауранском районах и городе Арыси за счет собственных ресурсов. Треть этих каналов уже приведена в порядок. За каж­дым оросителем стоят десятки, а то и сотни дехкан, единственным источником дохода которых является земледелие.

Десять каналов общей протяженностью больше 100 км предстоит отремонтировать в Ордабасинском районе. На их капитальный ремонт из местного и республиканского бюджетов выделяется более 10 млрд тенге. Первым делом строители взялись за бетонирование русла 25-километрового магистрального канала «Караспан», построенного еще накануне Великой Отечественной войны. Когда последний раз его ремонтировали, и делалось ли это вообще, не припомнят даже старожилы. Как следствие, дно заилилось, зарос­ло камышом, потери воды составляют почти треть, что в условиях ее дефицита просто недопустимо.

Неудивительно, что воды здесь на всех не хватает, ведь жители сельского округа Караспан из канала ведут полив 4,5 тыс. га сельскохозяйственных земель. Отсюда же получают воду и придомовые хозяйства, а это еще 370 га. Свои посевы из старого канала орошают примерно 900 хозяйств. Годовое потребление доходит до 40 млн кубометров. Из-за дефицита воды люди вместо положенных двух-трех раз поливают посевы только однажды, что негативно сказывается на урожайности.

Местный житель Динмухамет Алтай рассказывает, что помимо канала в 25 км длиной, есть еще 82 км внутренних разводных арыков, которые точно так же поросли камышом, заилились и требуют механизированной очистки. Будут ли ее проводить, пока неясно, но полеводы надеются, что бетонное русло основного канала станет гарантом того, что нынче урожай не засохнет на корню от безводья.

Ремонтные работы на канале начались в ноябре прошлого года. За это время успели забетонировать более 5 км русла. Полностью завершить строительные работы обещают до конца следующего года. За это время предстоит освоить 3 млрд 300 млн тенге.

В Ордабасинском районе начался капитальный ремонт еще четырех каналов – «Найман», «Казыналык», Р-6 и «Куртай». Все они находятся на республиканском балансе. Их реконструкция обойдется в 5 млрд тенге. Еще 2 млрд местные власти направят на реконструкцию пяти сооружений областного подчинения. Тем самым существенно улучшится орошение более 6 тыс. га поливных земель только в одном районе, под сельскохозяйственные культуры в котором отведено 70 тыс. га.

По информации руководителя областного управления сельского хозяйства Турганбека Останова, в регионе имеются 3 147 каналов общей протяженностью в 12,3 тыс. км, из которых 9,3 тыс., или 76%, требуют ремонта. Для чего необходимо 117,5 млрд тенге, их выделение даст возможность улучшить полив на 155 тыс. га.

– Состояние водохозяйственных сооружений превратилось в одну из системных проблем региона, – комментирует ситуацию Турганбек Оспанов. – Многие оросительные каналы и водохранилища эксплуатируются десятилетиями без проведения капитального ремонта, вода в них зачастую протекает по земляному руслу, что тоже увеличивает потери влаги и влечет за собой снижение урожайности. Достаточно сказать, что более 80% обращений, жалоб и заявлений в аграрном секторе касаются полива. Понять людей можно: нет воды – нет урожая, труд людей и капитальные вложения оказываются, по сути, напрасными.

Десятилетние долгострои

На юге республики их много. Настолько много, что Турганбек Оспанов с трибуны майского выездного заседания Комитета Мажилиса по аграрным воп­росам напрямую обратился к депутатам с просьбой оказать содействие в выделении средств из республиканского бюджета на строительство и восстановление водохозяйственных объектов.

Среди них есть проекты, реализация которых началась 10 и больше лет тому назад. Миллиарды тенге успешно «закопали» в землю, но поливная вода на поля так и не пришла...

К примеру, в 2012 году стартовал проект по реконструкции канала К-30 в хлопковом Жетысайском районе стоимостью 6,1 млрд тенге. Полная облицовка бетоном русла канала обещала улучшить полив 13 034 га земель сельскохозяйственного назначения.

Спустя четыре года ремонтно-строительные работы остановили на два года. В 2018-м рабочие снова вернулись на берег канала, но ненадолго. С тех пор прак­тически на пять лет проект завис в режиме ожидания.

Из 25 км русла канала забетонировали только 14 км, а из 175 км разветвлений в порядок приведены 52 км. Впрочем, «привели в порядок» – громко сказано, если учесть, что отремонтированные когда-то участки снова возвращаются в аварийное состояние. Ни одна из четырех запланированных насосных станций так и не установлена. Между тем 3,6 млрд тенге из общей суммы финансирования уже освоено.

Бесспорным рекордсменом среди «бородатых» проектов можно считать реконструкцию канала К-28 в Жетысайском районе. Облицовку бетоном 5,9 км межхозяйственного канала и реконструкцию гид­роузлов начали в 2010 году. Часть данного канала, проходящая через сельский округ Ш. Дильдабекова, длиной в 1,9 км так и не была отремонтирована. В итоге 3 тыс. га бесценных плодородных земель, расположенных в нижней час­ти, остаются без полива.

Еще один долгострой находится в Шардаринском районе. Реконструкция Кызылкумского магистрального канала (третья очередь) стоимос­тью 1,7 млрд тенге началась в 2014 году. Завершить ее планировали за 10 месяцев. Не получилось, работы до сих пор не завершены.

Гидротехническое состояние канала существенно ухудшилось, что в полной мере ощущают жители сельского округа Алатау-батыр. В следующем году они смогут отметить первый полноценный юбилей своих несбывшихся надежд...

Тем временем уже готов проект реконструкции Кызылкумского магистрального канала стоимостью 60 млрд тенге. Его 106-километровое русло отличается повышенной фильтрацией, уровень которой доходит до 70%. Огромные потери воды сопровождаются подъемом уровня грунтовых вод и неизбежным засолением почвы на территории сельских округов Алатау-батыр, Кызылкум, Акшенгельды и Акалтын. Решение проблемы специалисты водного хозяйства видят в полном бетонировании износившегося русла, что позволит ежегодно экономить 245 млн кубометров воды.

Несколько лет назад в регионе начали компанию по возврату в коммунальную и республиканскую собственность каналов, оказавшихся в частных руках. Практика показывает, что новые собственники не обременяли себя вкладыванием финансов для поддержания оросителей в рабочем состоянии, что привело к их полной изношенности и аварийному состоянию.

Один из таких объектов – 27-километровый магистральный канал К-20 в Мактааральском районе, выкупленный в прошлом году за 180 млн тенге и переданный на баланс районной коммунальной собственнос­ти. Расчеты показывают, что на его восстановление необходимо 5 млрд тенге, иначе владельцы 10,8 тыс. га так и не смогут оросить свои посевы. К слову, местная власть предлагает передать К-20 в республиканскую собственность, поскольку из 529 каналов, имеющихся в регионе, 528 протяженностью в 1 152 км значатся на балансе Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов. Это упростило бы задачу по управлению всеми оросителями, подающими воду на поля Мактааральского района.

По данным областного филиала РГП «Югводхоз», земельный фонд Мактааральского района насчитывает 185,4 тыс. га. Земли, используемые для сельскохозяйственных нужд, составляют 145,7 тыс. га, из них 140,1 тыс. – пашня, 3 тыс. – пастбища, остальное приходится на залежные земли и участки, занятые многолетними насаждениями.

Вся пашня Мактааральского и Жетысайского районов – орошаемые земли, не зря их называют золотым фондом республики. Без их регулярного полива, как и орошения земель в других районах Туркестанской области, земледельцам не стоит рассчитывать на хороший урожай.

И бывает вдвойне обидно, когда, несмотря на крупные государственные ассигнования, выделенные на реализацию многочисленных проектов по ремонту и реконструкции каналов, поз­воляющих усовершенствовать ирригационные и дренажные системы, вода так и не доходит до конечного землепользователя.