Миллион деревьев и кустарников высадят в текущем году в Астане

В Астане появится ещё больше зелёных зон! В текущем году в столице планируется высадить миллион зелёных насаждений (деревьев, кустарников, сеянцев). Из них 500 тыс. будет высажено в городе, ещё столько же в зелёном поясе столицы. Предпочтение будет отдано лиственным деревьям, сообщает официальный сайт столичного акимата.

фото с сайта акимата Астаны

На совещании по развитию столицы Глава государства поручил за пять лет сделать Астану городом-садом, высадить больше многолетних растений. В городе стартовали весенняя посадка деревьев и экологический месячник «Жасыл Астана».

Таким образом, к примеру, были высажены деревья по проспекту Абылай хана, ул. Кажымукана, Петрова, Болекпаева, А-105, Балталы, шоссе Алаш и др. Посадка деревьев будет производиться во всех районах города.

Массовое озеленение города позволит улучшить экологию, создать места для отдыха горожан, смягчить климатические условия города. За последние пять лет в Астане было высажено более 2,6 миллионов зеленых насаждений.

Кроме того, в рамках экологического месячника «Жасыл Астана» усилиями трудовых коллективов, жителей города собрано и вывезено на полигон более 555 тонн отходов. Произведена уборка парков и скверов на общей площади более 2,5 млн. м2. Участие в экологическом месячнике «Жасыл Астана» приняли более 11 тысяч человек, свыше 200 предприятий и организаций, коллективы КСК и ОСИ, субъекты малого и среднего бизнеса и др.