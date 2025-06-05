Всемирный день окружающей среды – это напоминание каждому из нас о личной ответственности за чистоту воздуха, воды, почвы и сохранение природы для будущих поколений. А еще в этот день свой профессиональный праздник отмечают экологи – люди, которые охраняют природу и заботятся о ней.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Министерства экологии и природных ресурсов, в рамках республиканской инициативы «Таза Қазақстан» с начала 2025 года по всей стране было проведено более 400 экологичес­ких мероприятий. Акции «Чистый город», «Таза аймақ», «Чистые берега», «Всеказахстанский день посадки деревьев», «Мөлдір бұлақ» и другие объединили усилия граждан, экологов, волонтеров и государственных структур.

Результаты говорят сами за себя. За это время была собрана 121 тыс. тонн отходов, очищено 584 тыс. га территорий, высажено 1,7 млн деревьев. Участие во всех этих мероприятиях приняли около 1,4 млн человек, включая 82 тыс. волонтеров.

В вузах страны прошли тематические лекции, экочасы, конкурсы и викторины, участие в которых приняли более 5 тыс. студентов. Экологическое просвещение дополнилось практическими мерами: восстановлен 21 родник, собраны 342 рыболовные сети, установлено почти 2 тыс. скворечников.

Особое место в программе занял экофестиваль «Таза Қазақстан», прошедший в Астане с 21 по 23 апреля. В мероприятии с учас­тием Главы государства были представлены экологические стартапы, перерабатывающие технологии, инициативы крупных промышленных предприятий и школьные проекты. Выставку посетили более 1,5 тыс. человек.

В решение экологических задач все активнее внедряются современные технологии. Так, с июня 2024 года в Казахстане заработал Telegram-бот @TazaQazBot, который стал платформой цифрового диалога между гражданами и властью. Он предоставляет жителям страны простой и удобный механизм подачи обращений и жалоб по различным экологическим вопросам. Для отправки заявки необходимо пройти авторизацию, прикрепить фото, указать адрес и коротко описать проблему.

С момента запуска было подано более 19 тыс. заявок, из которых 17,8 тыс. уже исполнены. Наиболее частые обращения касаются уборки территорий, вывоза мусора и благоустройст­ва улиц. При этом система предполагает не только подачу заявок, но и обратную связь. Исполнители обязаны прикреплять фотоотчеты, а граждане, в свою очередь, оценивать качество услуг.

С начала года поступило 9 221 обращение, в том числе 260 жалоб на некачественное исполнение заявок, выраженные чаще всего в виде формальных ответов, срывов сроков и отсутствие реальных действий со стороны исполнителей. 233 из таких обращений были тут же рассмотрены и выполнены. А еще для удобства пользователей и определения ответственных исполнителей заявки разделены на 21 категорию. Такая система обеспечивает прозрачность, контроль и реальное вовлечение общества в решение экологичес­ких проблем.

Что касается зеленого курса страны, то он набирает обороты. К примеру, этой весной в государственном лесном фонде было посажено 225 млн деревьев на площади 141 тыс. га. Это часть масштабного плана, инициированного Главой государства в 2020-м, когда было поручено высадить 2 млрд деревьев до 2027 года.

С начала реализации программы уже посажено и посеяно 1,3 млрд деревьев на площади 877,5 тыс. га. А для осуществления общественного мониторинга за посадками создана специальная интерактивная карта, которая обновляется по мере проведения лесохозяйственных мероприятий. Особое внимание уделяется озеленению населенных пунктов. С 2021 года на территориях городов и сел посажено 15,7 млн деревьев, из них 1,4 млн этой весной.

Одним из самых амбициозных экопроектов страны остается восстановление экосистемы осушенного дна Аральского моря. Смягчение последствий высыхания дна моря и улучшение жизни населения всего Аральского региона – это не просто экологический проект, но и путь к улучшению качества жизни местного населения.

С 2021 по 2024 год здесь выполнены лесомелиоративные работы на 475 тыс. га, в основном путем высадки саксауловых насаждений. А в конце нынешнего февраля был завершен посев семян на общей площади 120 тыс. га, тогда как посадка саксаула этой весной была произведена на 11,8 тыс. га. В планах озеленить еще 428 тыс. га.

Все эти работы финансируются не только из государственного бюджета. 2,2 млрд тенге инвестировало в проект одно из крупнейших и технически передовых предприятий по добыче урана «КАТКО».

Остается добавить, что когда дело касается экологии, то эффективны не только масштабные программы, но и личная инициатива каждого казахстанца. Президент Касым-Жомарт Токаев не раз отмечал, что охрана природы – это государственный приоритет, но также нужны повседневные действия каждого из нас. От сортировки отходов до участия в субботниках, от жалобы в @TazaQazBot до уроков экологии в школе – именно так формируется новая культура поведения, основанная на уважении к природе.