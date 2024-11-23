Минфин утвердил перечень товаров, работ и услуг, которые будут закупаться исключительно у субъектов МСБ

Банки и финансы
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Новеллы закона направлены на упрощение процедуры закупок, что позволит проводить их в сжатые сроки, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат ВКО

Министерство финансов проводит встречи с представителями бизнеса, госсектора и гражданским обществом в регионах, разъясняя ключевые изменения в законе «О государственных закупках».

В Усть-Каменогорске вице-министр финансов Даурен Кенбеил и заместитель акима Восточно-Казахстанской области Дархан Сапанов рассказали о формах поддержки отечественных товаропроизводителей через госзакупки.

В мероприятии приняли участие представители бизнес-сообщества Восточно-Казахстанской области и области Абай, сотрудники госорганов, бюджетных организаций, МСБ и представители региональной НПП «Атамекен».

Даурен Кенбеил отметил, что Глава государства в послании народу Казахстана поручил стимулировать и поддерживать качественное развитие отечественного бизнеса. Закон о госзакупках призван стать инструментом в выполнении этой задачи.

«Прозрачная и хорошо организованная система государственных закупок выгодна всем заинтересованным сторонам процесса: государственному сектору, бизнесу и гражданам, так как ведет к росту конкуренции и повышению качества предоставляемых услуг и товаров. Например, для повышения квалификации участников закупок предлагается осуществлять закупки среди поставщиков, имеющих соответствующую репутацию. Информация о поставщике будет формироваться с использованием различных баз данных. Это позволит перейти к автоматическому выбору поставщиков», - сообщил вице-министр финансов Даурен Кенбеил.

В целях поддержки отечественных товаропроизводителей Министерством финансов РК утвержден отдельный перечень товаров, работ и услуг, которые будут закупаться исключительно у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Несколько новелл закона направлены на упрощение процедуры закупок, что позволит проводить их в сжатые сроки. Кроме того, в целях исключения фактов установления заказчиками завышенных требований планируется сохранить действующий камеральный контроль. При этом исключается право на отмену итогов закупок со стороны уполномоченного органа.

Подобные встречи являются важной частью стратегии Министерства финансов РК по укреплению взаимодействия с бизнес-сообществом и обеспечению доступной информации для всех заинтересованных сторон. Министерство финансов РК продолжает выстраивать конструктивный диалог с предпринимателями, представителями крупного бизнеса и общественных объединений, чтобы совместно решать вопросы и повышать эффективность системы государственных закупок, развивая экономику Казахстана.

После мероприятия Даурен Кенбеил посетил два предприятия: Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры и швейную компанию «Рауан»

Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры (УЗПА) занимается производством нефтепромыслового оборудования и трубопроводной арматуры для нефте и газопроводов, химических и металлургических предприятий, предприятий энергетического комплекса и ЖКХ. Проектная мощность УЗПА - 1834 тонн готовой продукции в год. Завод обеспечивает оборудованием крупнейшие компании углеводородного сектора Казахстана: АО «Озенмунайгаз», ТОО СП «Казгермунай» АО «Эмбамунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Казтрансойл», АО «СНПС-Актобемунайгаз», АО «Каражанбасмунай», АО ЗТ «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.», ТОО «Северо-Западная трубопроводная компания МунайТас», АО «Интергаз Центральная Азия» и другие.

В настоящее время ТОО «ПКП «Рауан» является предприятием по пошиву спецодежды, а также единственным в Казахстане производителем одежды для особенных детей. Здесь конструируют и шьют адаптивные вещи, которые помогают детям с ДЦП вести активный образ жизни, так как все вещи удобны и учитывают потребности особенных детей. Оптовым заказчиком спецодежды ПКП «Рауан» стал Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат. Для одного из крупнейших предприятий Казахстана здесь тоже создали специальную коллекцию спецодежды.

#товары #Минфин #МСБ #закупки #работы и услуги

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